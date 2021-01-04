【名家專欄】招名威教授／失眠５大常見地雷　專家：睡前別再滑手機！

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睡覺很重要，但壓力大造成失眠也已經不是少數人的專利了。其實很多人都說，年紀在破了30歲後反而變的越來越難睡，就算吃「安眠藥」也只是在跟劑量賽跑而已，越吃越高濃度，但卻副作用一堆，甚至還會夢遊。
睡眠品質不好，不外乎可歸咎在幾個原因：內分泌失調、患有慢性疾病、習慣吃重口味、睡前滑手機、睡眠環境不友善等，最後導致腦部無法正常分泌褪黑激素，睡不著覺就緊接而來了。台灣有五分之一的人口有這樣的問題，差不多是460萬人，很難想像吧！
其實睡眠品質的好壞關鍵在於腦部褪黑激素是否充足，額外攝取褪黑激素是為了要彌補本身分泌不足的問題，如果沒有經過確診，不見得需要額外補充褪黑激素，但若是自行攝取，不小心過量反而會有副作用，像免疫系統本來就不好的人狀況可能會變更嚴重，而且一整個睡太死也會讓人早上起來還昏昏沈沈。
所以若只是純粹用來幫助睡眠，威廉我認為額外服用藥物，絕對是最後的選項！因為助眠藥物都會進入腦部和神經系統作用，非常容易讓人產生依賴性。
再者，長期睡不好覺所引發的內分泌失調也會讓人連帶有許多的後遺症，特別是長期服用安眠藥物的民眾，會發現他們三不五時就會感冒，病菌抵抗力下滑，皮膚沒有光澤、長痘痘、甚至脾氣也會偶有暴躁的狀況發生。
所以，關鍵在於要怎麼讓體內正常分泌退黑激素呢？保持良好睡眠習慣有三招！
第一招：生活上，最簡單就是睡前不要滑手機！有研究指出，視網膜內的內生感光視神經細胞（ipRGC）只要受到手機的藍光刺激，不用超過8分鐘，就會讓身體持續興奮超過1小時，造成生理時鐘混亂，隔天起來的精神也會不好。
第二招：飲食上，注重飲食均衡，多吃香蕉、喝牛奶或是一些富含色氨酸、維他命B和維生素C的食物。睡前3小時避免吃辣、鹹或是加味精的食物，畢竟它們會加長消化系統的工作時間，我們的身體需要更多時間去消化這些食物，所以睡眠品質就會變差，褪黑激素也跟著下降。
第三招：睡眠環境上，建議使用柔和的夜用光源（例如黃光），避免開著強光睡覺。
另外，床墊選擇自己睡起來舒適的床，並不一定是軟的或硬的就一定好，能完整支撐身體骨骼和肌肉的比較重要。
如果睡太硬的床墊，平躺時腰部有空隙，讓腰椎沒有被支撐到，如此一來身體反而會累積痠痛感，有越睡越疲勞的感覺；相反的，如果睡太軟的床墊，平躺時脊椎會往下沉，這樣背部與臀部無形中就會不自主的使力，長期下來，也會造成腰部的負擔，睡眠品質也不會好。買床一定要試躺過，並且你習慣的睡姿也是買床考量之一喔！
最後，威廉建議大家「自然最重要」，保持良好睡眠習慣，勿親信謠言偏方，也不要隨意施用藥物，否則容易走入惡性循環，睡眠其實就是這麼簡單！
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