流感季肺炎風險增！街訪實測疫苗迷思百百款 醫籲慢性病患盡速接種肺炎鏈球菌疫苗完整保護

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新冠病毒全球大流行，肺炎成為民眾關注焦點，尤其冬天又是肺炎好發的季節，因此正確的肺炎預防成為關鍵。今健康《健康調查局》特地街訪實測，發現民眾對肺炎的預防觀念竟不及格，而且存在許多錯誤迷思。究竟民眾和慢性病患該如何做到完整的肺炎預防，今健康邀請李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長、台大醫院小兒部感染科醫師呂俊毅為大家解答。
只知道防新冠肺炎 多數民眾竟不知「肺炎鏈球菌」危險性
實際街訪調查發現，民眾雖然對新冠肺炎的防疫意識強，卻常會忽略另一種常見的肺炎-「肺炎鏈球菌肺炎」。呂俊毅醫師表示，肺炎感染有許多致病菌，肺炎鏈球菌則是肺炎常見的致病菌，如果有慢性疾病的民眾，如糖尿病、慢性心臟病、慢性腎臟病、慢性呼吸道疾病，感染肺炎鏈球菌肺炎的風險更高，且感染後症狀更嚴重。
運動飲食就能防肺炎？打疫苗才能減少帶菌率
根據街訪結果，民眾多以健康飲食、多運動作為預防肺炎方式。呂俊毅醫師指出，規律運動、注重營養、充足睡眠，雖有助於提升抵抗力，但不能完全杜絕肺炎的感染。呂醫師進一步解釋，人體鼻咽腔中就常有肺炎鏈球菌存在，只有透過肺炎鏈球菌疫苗才能真正減少帶菌率，減少肺炎發生的機率。
▲醫師提醒，只透過運動、跳舞等方式預防肺炎是錯誤的預防觀念。
慢性病患怕打疫苗？ 醫：疫苗非常安全
雖然大多數民眾瞭解慢性病患是肺炎的高風險族，但針對慢性病患是否要接種疫苗仍感到「會怕」、「擔心副作用」等疑慮。呂俊毅醫師表示，肺炎鏈球菌疫苗已使用多年，沒有安全顧慮，即使有慢性病，只要民眾疾病控制穩定，不用擔心疫苗會有副作用。相對於不打疫苗、感染肺炎對於身體造成的傷害，建議慢性病患最好要接種肺炎鏈球菌疫苗。
▲醫師表示，接種肺炎鏈球菌疫苗很安全，建議慢性病患一定要接種肺炎鏈球菌疫苗。\
不只慢性病患要施打疫苗 醫師 : 健康成人要接種
醫師最後提醒，冬天是肺炎好發的季節，不只慢性病患要注意肺炎的發生，健康的成人也可以施打肺炎鏈球菌疫苗。呂俊毅醫師提醒，冬天是流感與肺炎鏈球菌肺炎的高峰季，除了戴口罩、勤洗手，習慣保持個人衛生外，慢性疾病者一定要做好疾病管理，並於回診時與醫師討論，在醫師建議下施打肺炎鏈球菌結合型疫苗，才能提供健康最大的保障。