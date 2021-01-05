【試駕】新年式Toyota Land Crusier Prado 2.8L柴油版 全能越野樂趣無限!

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這次和泰汽車導入的新年式Land Crusier Prado在外觀上並無調整，仍是以2017年推出的二度小改車型為基礎加以升級，車頭以鍍鉻搭配黑灰相間的水箱護罩替這部硬漢風格十足的越野休旅點綴出另一番優雅姿態，搭配厚實飽滿的引擎蓋輪廓及粗曠的保桿設計，即便你是位常被休旅、越野、跨界車型搞糊塗的非專業車迷也能輕易感受它的霸氣之姿，雖然頭燈造型並非同級最搶眼，不過在LED光源的輔助下在昏暗環境所散發出高質感的白爍光芒同樣替外型增添不少風采；相較下車側沒有使用過多的虛華線條鋪張，樸實簡約的鈑件摺痕提醒著這仍是一部功能取向的越野休旅，車尾同樣依循此道以大面積後擋風玻璃與門板營造出車輛的穩定及大器感受，下緣保桿在新年式車型上做了些變化，微幅上揚的角度塑造出多一分的越野形象。
內裝上仍維持改款前鋪陳，不過在細節處以霧銀及木紋飾板強化車艙的精緻度，視覺上的最大不同是中控台那組觸控螢幕從改款前的8吋升級為9吋，搭配的是JBL 5.1聲道14具揚聲器的音響系統，並支援時下流行的Android Auto與Apple Carplay功能，在豪華休旅車上看見此配置或許不稀奇，但對一輛以越野為主要訴求的車款實屬難得，而且誇張的是頂配的越野旗艦版中央扶手其實是一具小型冰櫃，我說的不是將冷風導入讓飲料保持在常溫以下那種，而是拿起來會有凝結水的冷度，這種配備大概只有勞斯萊斯等級的才會配置，沒想到出現在一輛硬漢車款身上著實讓我大為驚艷!
車輛的乘載功能同樣是Land Crusier Prado值得大書特書之處，國內導入的是7人座車型，在都會與出遊使用保有相當大的調整彈性，尤其頂配越野旗艦版的第三排座椅同樣可平整收折於底板之下之外，它的作動方式還是全電動的，操作僅需按下座椅旁或尾廂側的操作按鍵，便能輕鬆將座椅翻起或傾倒，且中排座椅還享有後方的獨立空調面板及座椅加溫功能，雙前座椅更是享有通風/加熱功能，看到這我第一聯想到的是對手竟是英國豪華品牌Range Rover，只不過兩者的價格並不屬於同一等級，若無品牌迷思還真沒什麼猶豫空間。
說到Land Crusier Prado的越野性能就不得不提聰明的越野系統模組，試駕的越野旗艦版比越野玩家版多了KDSS動態懸吊控制系統及AVS可變阻尼避震器，車輛會依當時的駕駛環境主動調整平衡桿及車高，藉以獲得更佳的路感回饋與操控反應，駕駛亦可依自身需求手動微調，雖然在鋪裝道路上的操作手感無法與正規休旅車相提並論，若以越野車來看它的乘坐舒適度仍屬高標，搭配可定速行駛的越野緩進系統及五種地形模式，在惡路環境的操駕上對駕駛的幫助頗大。
差點忘了提它還具備Toyota Safety Sense主動安全系統，包含ACC主動車距維持、PCS預警式防護、LDA車輛偏移警示等功能，雖然ACC不是全速域也沒有車道置中的Level 2效果，至少7氣囊是全車系標配且主流的主動安全配備仍給得相當齊全，高速公路上依舊能放心地將油門與煞車交給車輛，偏移車道時也會輔助拉回，期盼未來大改款後能將配備升級的更全面，在消費者心中才能保有更高的CP值。
這次的重點莫過於將動力系統改為排氣量更低的2.8升柴油引擎，這具引擎大家也不陌生，就是與Hilux相同的動力編成，對照先前試駕Hilux的經驗有著輕快的起步感受，Land Crusier Prado在車重多了240公斤的條件下，起步表現雖無太多亮點，但柴油引擎好就好在憑藉蠻橫的高扭力特性仍輕鬆將速度帶出，從原本4.0升汽油引擎的39.5公斤米扭力提升至51.1公斤米，0-100 km/h的加速過程感受不到太多掙扎一路順暢攀升，加速感並不會換裝排氣量較小的引擎而有所減緩，此時心中不免一陣呢喃，早點換柴油引擎不也開得輕鬆寫意，重點是每年少繳18,500元的稅金更是相當有感!
這次試車地點選在林口知名越野場地水牛坑，這邊不僅是越野愛好者的樂園，壯闊的峽谷地形亦是出遊踏青、拍攝婚紗的好所在，如有來過此地的網友相信對無不對此美景感到讚嘆，但多數車輛僅能停靠在西濱一側徒步前往，內部崎嶇險惡的地形加上連日多雨造成地質泥濘，如非車輛具備高超的越野能力相信不會有太多人膽敢躁進，但Land Crusier Prado不正為此道而生，排入N檔切換至L4低速四驅模式鎖定中央差速器後，將駕駛模式調整為泥地與沙地模式便率性挺進，在氣壓懸吊將底盤推升至最高的狀態下過程中未曾觸底，連視覺看來相當驚悚的高低落差路段在高扭力輸出與H型大樑的幫助下輕鬆跨越，有水坑的泥地路段更是直接來趟痛快的泥漿浴，雖然開的並非Wrangler、Defender、G-Class這般正統越野車，但相信Land Crusier Prado的能力足以與這些老大哥相抗衡。
市場上強調擁有四驅功能的休旅車不少，不過真正敢挑戰越野地形的車款屈指可數，尤其還具備多人數需求及豐富配備的僅有少數歐系品牌可選，相對的口袋也要夠深才有辦法追求更高層級的快樂，這次新年式Land Crusier Prado的推出不僅將售價壓低在奢侈稅以下的300萬元範圍，在換裝新動力及豐富配備的優勢下，放眼望去同級還真沒幾個對手敢較勁，若你正好是常帶全家去野營的Outdoor玩家，正尋找一部價格合宜、性能強悍、功能全面越野休旅，新年式的Land Crusier Prado務必擺在必看清單之列。
| Toyota Land Crusier Prado越野旗艦版規格表
| 長寬高(mm)
| 4840/1885/1880
| 軸距(mm)
| 2790
| 車重(kg)
| 2430
| 引擎型式
| 直列4缸渦輪柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 2755
| 最大馬力(hp)
| 204
| 最大扭力(kgm)
| 51.0
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿電子氣壓
| 前輪尺寸
| 265/60 R18
| 後輪尺寸
| 265/60 R18
| 平均油耗(km/l)
| 11.4
| 售價(萬元)
| 278