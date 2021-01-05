女公務員脫單！男友「職業」曝 爸威脅：不分就斷絕關係
編輯中心/綜合報導
2021-01-05 17:46:42
男女之間交往若要邁向婚姻，雙方父母給予的壓力絕對少不了。就有一位目前是公務員的女網友，與大兩歲的男友交往，沒想到爸爸聽聞對方職業，一秒烙下狠話「不分手就斷絕父女關係」，過程曝光也引發爭論。
一名女網友在《PTT》提到，自己今年25歲，是公務員，有一個大2歲的男朋友，兩人談了快2年的遠距離戀愛。從小到大父母對她管教很嚴格，一直耳提面命將來只能跟公務員在一起，薪水才穩定，所以直到去年尾，她才下定決定跟父母坦承交男朋友了。一開始原PO父母聽聞消息也相當開心，並開始追問對方家世背景與職業，在得知男方並非公務員，只是一般私人企業上班族後，父母開始瘋狂要求兩人分手。
原PO先以理相勸「目前只是在交往階段，還沒到論及婚嫁的程度，而且我們還年輕」；然而爸爸卻開始嫌棄男方「薪水不穩定，不是公務員就是做工的」，還口出惡言攻擊原PO，並用強硬態度逼迫「不分手就斷絕父女關係」。家裡沒有一個人挺的原PO只好也無奈上網求助：「人生真的好難，我的心也是肉做的，真的好痛」。誇張過程曝光後，立刻引發討論，不少網友也苦勸，「搬出來住會找到一片天」、「上班族就不是工作喔？不是靠自己的雙手在賺錢？爸媽的邏輯是在哈囉」、「遇到這個狀況我建議完全不要理會。不要想太多，不要懷疑妳自己。對付情緒勒索最好的辦法就是完全無視」、「如果男友在台積電(私人企業)，估計父母就不會反對」、「現在公務員薪水低又苦，爸媽是不是太不了解趨勢？」（編輯：潘毅）