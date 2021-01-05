▲ BMW X3、X4白金領航版 245 萬起 升級 harman/kardon 音響等多項配備

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全新 X4 xDrive30i M Sport白金領航版標配 M款空力套件、M款專屬輪圈、M字樣車側銘牌與 M款跑車化懸吊系統。

× 全新 X4 xDrive30i M Sport白金領航版標配 M款空力套件、M款專屬輪圈、M字樣車側銘牌與 M款跑車化懸吊系統。

全新 BMW X3、X4白金領航版全車系標配進階 LED主動式轉向頭燈與遠光燈輔助系統，搭配車尾的 3D立體曲面 LED尾燈；X4 xDrive30i M Sport、X4 M40i 與 X3 M40i更標配 M款空力套件，X3 M40i與X4 M40i則追加 M Performance專屬鈰灰色外觀套件。

全新 X3 xDrive30i Luxury 白金領航版配備 Luxury Line 專屬輪圈、鍍鉻水箱護罩、鍍鉻下護板、鍍鉻下氣壩飾條、鍍鉻車側飾條與緞面鋁質窗框。

× 全新 X3 xDrive30i Luxury 白金領航版配備 Luxury Line 專屬輪圈、鍍鉻水箱護罩、鍍鉻下護板、鍍鉻下氣壩飾條、鍍鉻車側飾條與緞面鋁質窗框。

BMW X3、X4白金領航版標配觸感細緻的 Vernasca真皮包覆跑車座椅，xDrive30i以上車型則採用 Sensatec皮質儀錶檯包覆，同時，X3、X4也具備強大的機能性與便利性，後座椅背除了可採40/20/40比例向前傾倒，更具備後座椅背調整功能、Comfort Access免鑰匙系統及電動尾門啟閉系統具備尾門感應式啟閉功能。此外，整合 12.3吋虛擬數位儀錶、10.25吋中控觸控螢幕的 iDrive 7.0全數位虛擬座艙含智能衛星導航系統、360度環景輔助攝影、與超越對手的遠端3D監控、豪華型三區恆溫空調與 harman/kardon高音喇叭組更列為全車系標準配備，xDrive30i 以上車型配置全景式電動玻璃天窗。



全新 X3、X4白金領航版全車系標配進階 LED主動式轉向頭燈與遠光燈輔助系統，搭配車尾的 3D 立體曲面 LED 尾燈。

× 全新 X3、X4白金領航版全車系標配進階 LED主動式轉向頭燈與遠光燈輔助系統，搭配車尾的 3D 立體曲面 LED 尾燈。

BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務於全新BMW X3、X4白金領航版更是持續進化，除了在駕駛過程中可提供旅遊諮詢或是任何生活資訊的旅程諮詢秘書，此次更全面升級具備自然語言辨識功能的 BMW智慧語音助理2.0，可以透過說出「今天天氣如何?」、「帶我到台北101」來查詢天氣或設定導航地點，其他如調整車內空調溫度、開啟舒活模式、切換駕駛模式等，駕駛均能以更口語化且更直覺的方式與 BMW智慧語音助理2.0 進行溝通與操作。此外，新車款提供無線智慧型手機整合系統（含Apple CarPlay與Android Auto）、可投射 BMW智能衛星導航系統、Apple Maps與Google Maps導航資訊的 HUD車況抬頭顯示器及 xDrive30i 以上車型配備的手機無線充電裝置。



全新 X3、X4白金領航版具備整合 12.3 吋虛擬數位儀錶、10.25 吋中控觸控螢幕的iDrive 7.0全數位虛擬座艙含智能衛星導航系統、360度環景輔助攝影、超越對手的遠端3D監控與豪華型三區恆溫空調。

× 全新 X3、X4白金領航版具備整合 12.3 吋虛擬數位儀錶、10.25 吋中控觸控螢幕的iDrive 7.0全數位虛擬座艙含智能衛星導航系統、360度環景輔助攝影、超越對手的遠端3D監控與豪華型三區恆溫空調。

BMW X3、X4白金領航版全車系標配 BMW Personal CoPilot智慧駕駛輔助科技，包含主動式防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助系統、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示，停車後方防撞輔助與駕駛注意力輔助功能。



全新 BMW X3、X4白金領航版提供 Vernasca 真皮包覆跑車座椅。

× 全新 BMW X3、X4白金領航版提供 Vernasca 真皮包覆跑車座椅。

BMW 將 harman/kardon 高音喇叭組更列為白金領航版全車系標準配備。

× BMW 將 harman/kardon 高音喇叭組更列為白金領航版全車系標準配備。

BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務除了可提供旅遊諮詢或任何生活資訊的旅程諮詢秘書，此次更升級 BMW智慧語音助理2.0，擁有更口語化及人性化的互動方式。

× BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務除了可提供旅遊諮詢或任何生活資訊的旅程諮詢秘書，此次更升級 BMW智慧語音助理2.0，擁有更口語化及人性化的互動方式。

車型



建議售價



白金領航版升級配備



BMW X3 xDrive20i



白金領航版



245



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組



BMW X3 xDrive30i Luxury



白金領航版



292



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組



BMW X3 M40i



白金領航版



368



HUD車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置



BMW X4 xDrive20i



白金領航版



265



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、Vernasca真皮內裝、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組



BMW X4 xDrive30i M Sport



白金領航版



304



進階LED主動式轉向頭燈、遠光燈輔助系統、HUD車況抬頭顯示器、harman/kardon高音喇叭組、Sensatec皮質儀錶檯包覆



BMW X4 M40i



白金領航版



378



HUD車況抬頭顯示器、手機無線充電裝置





BMW X3、X4白金領航版全車系標配可投射 BMW智能衛星導航系統、Apple Maps 與 Google Maps 導航資訊的 HUD車況抬頭顯示器。

× BMW X3、X4白金領航版全車系標配可投射 BMW智能衛星導航系統、Apple Maps 與 Google Maps 導航資訊的 HUD車況抬頭顯示器。

X3 xDrive30i Luxury、X4 xDrive30i M Sport白金領航版搭載 BMW TwinPower Turbo 直列 4 汽缸汽油引擎，擁有 252 匹最大馬力、350 牛頓米最大扭力。