大成跨界養豬　砸24億元躋身全台前三大！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「其實豬是很愛乾淨的，」大成集團董事長韓家宇表示，大成的小豬從出生就訓練，引導小豬在專屬的豬廁所排泄，再用全球首創自動豬糞運輸系統，將尿糞分離，讓排泄物不會產生氨氣汙染空氣，畜舍內使用負壓水簾隔離外界病原，並調節溫度，不因溫度過高產生異味，同時降低室內溫度5度，給小豬舒適的成長環境。
提到大成，多數人的第一印象是養雞和雞蛋，卻不知道他們也是養豬高手，若以廣泛定義，包含自己養和契養戶，國內養豬的前3大業者，大成絕對榜上有名。
不過，在1997年口蹄疫爆發之前，豬肉大量外銷賺外匯的年代，大成並沒有參與到，反而是在2006年才跨足養豬事業。
豬舍無異味 豬仔成長環境像公園
韓家宇回憶，2005年，豬肉市場開放自由進口，國產豬隻在肉品市場拍賣價格跌至每公斤40~50元（今約為70元），豬飼料的原料、玉米價格從每公斤4元漲到8元，整體育成率在60%左右（今約為87%），養豬成本比美國、加拿大等豬肉出口國都高，豬農生存空間緊縮，生計壓力大，產業一片黑暗。
韓家宇說：「當時想要拯救產業，立下即使3年不賺錢，也要提升台灣養豬的競爭力。」於是在2006年成立養豬契約部，推廣契約養豬，為台灣豬農打造垂直整合的產業環境。
為了找到合適的地方興建種豬場，大成走訪許多城鄉市鎮，最後落腳屏東縣新埤鄉，興建6星級的核心種豬場「桐德牧場」，韓家宇表示，設立之初受到許多鄉親抗議，在大成和當時屏東縣縣長曹啟鴻的保證下，積極釋疑，工程才得以展開。
另，大成邀請曾任農復會畜牧組組長、業內公認戰後對台灣養豬最具貢獻的余如桐博士協助，從美國引進優良種豬群，於牧場進行種原選育，余如桐協助指導大成規畫、監造更先進、更符合國際環保要求的核心豬場，韓家宇說，大成為感念他，桐德的桐就是取自余如桐。
占地約26000坪的大成核心種豬場「桐德牧場」，一直是業界數一數二的示範牧場，透過3段式汙水處理，結合科技、環保、永續生態，選擇保有整片的樟樹林，只用1/4的面積蓋豬舍，猶如一座綠意盎然的環保綠公園。
經過多年努力，透過生物科技飼料配方及專業飼養管理，大成已經成功育種、量產「桐德黑豬」，這是台灣唯一正統盤克夏品種，與知名的鹿兒島黑豬品種相同，系出同源。而桐德牧場從源頭育種，堅守三要：要分區飼養、要統進統出、要提早離乳，以及三不要：不要氨毒、不要黴毒、不要病毒，同時組成專業團隊幫助契約戶改善技術，提高育成率。
黑蜜豬肉質細膩柔軟 猶如蜂蜜鮮甜
大成表示，雖然桐德豬飼養期長、生長較慢、成本比一般豬高，卻具備脂肪分布勻稱、肉質紅白分明，口感Q脆有嚼勁等特性，近年大成又與畜試所從無到有，不斷配種試驗，成功育種推出「桐德黑豬二世」，肉質細膩柔軟，猶如蜂蜜的鮮甜，命名「黑蜜豬」，堪稱是豬肉界的「神戶和牛」。
國內食安意識抬頭，台畜3年前全面採用有產銷履歷的牧場豬，台畜董事長張華欣表示，一般養豬場會有大小隻，規格不一的問題，大成的豬長短、胖瘦接近，切開的油花、肥瘦比很漂亮，加上大成豬乾淨、零藥殘，所以大量合作採購。
近來，大成砸下24億元，在嘉義馬稠後產業園區打造食品加工廠，已接近完工，2021年就能啟用，大成要以工業4.0的方式製造豬、雞的加工類食品，逐步攻下豬肉版圖。