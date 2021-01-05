▲ 2021 Audi A5 Sportback 美背實拍 三車型 230 萬起

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台灣奧迪推出全新 2021 年式 Audi A5 Sportback，共推出 40 TFSI、40 TFSI S line、45 TFSI quattro S line 三款車型。全新 2021 年式 Audi A5 Sportback 全車系搭載 12V 輕型複合動力系統、Matrix 矩陣式LED極光頭燈組、10.1 吋 MMI觸控螢幕、Audi swerve assist撞擊閃避輔助、Audi turn assist左轉預警輔助、車室置物套件、高光澤內裝套件等總價值最高達 30 萬之配備。

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Audi A5 Sportback 結合四環直覺化科技 12.3 吋 Audi全數位虛擬駕駛座艙plus、10.1 吋 MMI觸控螢幕、靈活空間機能與頂級車艙配備；透過 2.0 升缸內直噴汽油渦輪增壓引擎搭配12V 輕型混合動力系統，不僅分別可於 40 TFSI 及 45 TFSI quattro 兩款不同動力輸出之車型，展現最大馬力 204 hp / 265 hp 與 320 Nm / 370 Nm 最大扭力輸出表現，更可於車速 55 km 公里/小時至 160 公里/小時，可自動於引擎熄火狀態下滑行，最長達 10 秒，此套 12V輕型複合動力系統還可提供最多達 6 kW能量的動能回收，創造高效率兼具節靜的引擎效能。

展示車選配 S line 內裝套件，包含 S line 跑車座椅、發光門檻踏板、S line Logo 方向盤、排檔頭真皮打孔、Alcantara/真皮組合座椅、黑色頂篷、不鏽鋼踏板、鋁合金飾板。

× 展示車選配 S line 內裝套件，包含 S line 跑車座椅、發光門檻踏板、S line Logo 方向盤、排檔頭真皮打孔、Alcantara/真皮組合座椅、黑色頂篷、不鏽鋼踏板、鋁合金飾板。

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Audi A5 Sportback



建議售價



Audi A5 Sportback 40 TFSI



230萬元



Audi A5 Sportback 40 TFSI S line



246萬元



Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line



293萬元

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