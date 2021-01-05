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2021 Audi A5 Sportback 美背實拍 三車型 230 萬起

2GameSome - 有車賞

2021-01-05 20:55:02

2021 Audi A5 Sportback 美背實拍 三車型 230 萬起
▲ 2021 Audi A5 Sportback 美背實拍 三車型 230 萬起
全新 2021 年式 Audi A5 Sportback 首次登場亮相，實車更搭配搶眼塗裝。2021 年式 Audi A5 Sportback 共推出 40 TFSI、40 TFSI S line、45 TFSI quattro S line 三款車型。
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  • 台灣奧迪推出全新 2021 年式 Audi A5 Sportback，共推出 40 TFSI40 TFSI S line45 TFSI quattro S line 三款車型。全新 2021 年式 Audi A5 Sportback 全車系搭載 12V 輕型複合動力系統、Matrix 矩陣式LED極光頭燈組、10.1 MMI觸控螢幕、Audi swerve assist撞擊閃避輔助、Audi turn assist左轉預警輔助、車室置物套件、高光澤內裝套件等總價值最高達 30 萬之配備。

Audi A5 Sportback 結合四環直覺化科技 12.3 吋 Audi全數位虛擬駕駛座艙plus、10.1 吋 MMI觸控螢幕、靈活空間機能與頂級車艙配備；透過 2.0  升缸內直噴汽油渦輪增壓引擎搭配12V 輕型混合動力系統，不僅分別可於 40 TFSI 及 45 TFSI quattro 兩款不同動力輸出之車型，展現最大馬力 204 hp / 265 hp 與 320 Nm / 370 Nm 最大扭力輸出表現，更可於車速 55 km 公里/小時至 160 公里/小時，可自動於引擎熄火狀態下滑行，最長達 10 秒，此套 12V輕型複合動力系統還可提供最多達 6 kW能量的動能回收，創造高效率兼具節靜的引擎效能。

展示車選配 S line 內裝套件，包含 S line 跑車座椅、發光門檻踏板、S line Logo 方向盤、排檔頭真皮打孔、Alcantara/真皮組合座椅、黑色頂篷、不鏽鋼踏板、鋁合金飾板。
展示車選配 S line 內裝套件，包含 S line 跑車座椅、發光門檻踏板、S line Logo 方向盤、排檔頭真皮打孔、Alcantara/真皮組合座椅、黑色頂篷、不鏽鋼踏板、鋁合金飾板。
Audi A5 Sportback 全車系高規格的主被動安全配備更甚以往，不僅全車系皆標配先進安全科技，當中的公路行車輔助套件除了涵蓋 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統及左轉預警輔助系統之外，都會行車輔助套件更將車道變換輔助系統（盲點警示）、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統和預警式安全防護系統均列為標配項目之中。

此外，全新 2021 年式 Audi A5 Sportback 車系也具備全新設計 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈、極線LED 識別燈、內含動態指示方向燈功能的 LED 尾燈組，搭配造型更寬扁的六角單體式盾形水箱護罩以及兩側大型進氣壩。同時，Audi A5 Sportback 日前也於德國權威雜誌 auto motor and sport 所舉辦的讀者評選活動中，於「中型車」類別獲得 36.6% 的投票率。

2021 年式 Audi A5 Sportback 售價表

Audi A5 Sportback

建議售價

Audi A5 Sportback 40 TFSI

230萬元

Audi A5 Sportback 40 TFSI S line

246萬元

Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

293萬元

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