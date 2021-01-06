國家基地也能開箱？　立委化身Youtuber介紹台灣國家隊

繼Youtube節目《巧之Way》、Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》後，立委蘇巧慧再度推出於社群頻道推出新企劃《開箱國家基地》，日前已在其官方YT頻道推出兩集。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇巧慧經常自詡為「白話文立委」，想要將艱深難懂的政策，轉化為大眾都聽得懂的語言。這次，為了讓大眾更了解許多為社會默默付出、鮮為人知的「台灣國家隊」，蘇巧慧特別推出《開箱國家基地》系列企劃，前進各個台灣的國家秘密基地，從最前瞻的中研院量子實驗室，到肩負台灣太空夢的國家太空中心，要揭開這些國家機構的神秘面紗，帶觀眾們一探究竟。

在首集參觀中研院量子實驗室的影片中，蘇巧慧不僅先接受中研院研究員的「量子理論速成班」，也穿上無塵衣實際體驗最神秘的量子電腦運作原理與內部構造，甚至目睹研究人員如何以電子顯微鏡設計量子晶片，並將晶片嵌入巨大而先進的量子電腦。





蘇巧慧表示，量子電腦是具有突破性的前瞻研究，未來當量子電腦發展成熟，超強的運算力將有助於解決包括環境、金融、氣候、醫學等等的複雜問題。中研院物理所研究員陳啟東也強調，中研院目前已成功開發自製量子晶片，未來可望推展更多的量子位元晶片，運算力超越目前的超級電腦，更將有助於台灣科技產業的升級與發展。



▲蘇巧慧探訪國家太空中心，介紹台灣太空國家隊。（圖／翻攝自蘇巧慧YouTube頻道）

當場景轉移至位在新竹的國家太空中心，蘇巧慧則是體驗到如同麥特戴蒙所主演的電影「絕地救援」裡，命懸一線的太空人與NASA任務控制中心連線對話的熱血場景。在該集影片中，蘇巧慧從近8米高的衛星影像接收站、以及全天候監測衛星任務執行的衛星操控中心，再到進行各類功能測試與太空環境模擬測試的衛星整測廠，實際見識到台灣的太空產業研究，從無到有，逐步將衛星技術與地面操控技術發展成熟，朝向太空自主的願景邁進。而當蘇巧慧目睹衛星操控中心內部的儀表與衛星監測影線，更因畫面與電影中如出一轍，震驚的說不出話。





至於為何選擇參訪量子實驗室及國家太空中心？蘇巧慧指出，從近幾年世界各國競相投入資源與技術發展量子科技便可發現，量子科技已經是繼半導體後，下一世代的技術革命，他也已於立法院提出《量子科技研究及發展條例草案》，希望能針對具備前瞻性的量子元件、量子電腦，以及量子通訊等相關技術應用，由政府做後盾，搶占技術革命的先機。這次透過拍攝開箱國家基地影片，希望社會大眾能夠更加了解，台灣必須投入量子科技研究的急迫性與重要性。





而針對國家太空中心，蘇巧慧則提到，台灣的太空產業其實發展相當快速，不僅已經有自製衛星的能力，地面遙控技術也已經成熟，才能發展出如福衛七號近年台美最大的科學研究合作計畫。同時，蘇巧慧也在立法院提出第一部《太空發展法草案》，希望能提升國家太空中心的位階，由政府設置國家發射基地，並在確保太空活動安全的同時，針對太空產業，研擬金融保險、租稅優惠、投資獎勵等措施。





蘇巧慧強調，不論是量子實驗室或是國家太空中心，其實都是為了讓台灣搶占產業先機與技術自主而努力，他也希望可透過法制面的協助，以及預算的支持，讓更多科學家可以無後顧之憂地投入研究。



