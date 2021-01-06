特企／寶島眼鏡X京都SOU‧SOU　再次攜手合作

寶島眼鏡與SOU‧SOU再次攜手推出聯名商品！來自京都的知名文創品牌SOU‧SOU，翻轉京都傳統印花美學，用獨特的織物紋樣表現日本的四季風情，以「創造全新的日本文化為理念」，積極與各領域的企業合作，拓寬日本織物設計的可能性。2020年，寶島眼鏡首創將平面紋樣以精細工藝製作手法呈現於鏡架上，開發出一系列和風新時尚鏡框，獲得廣大消費者好評與熱烈迴響；延續著亮眼的成績，今年在眾所矚目下，寶島眼鏡再次受邀與SOU‧SOU合作，由SOU‧SOU嚴選15種紋樣，歷時一年的開發設計，使紋樣能更活潑的在鏡框上呈現，讓眼鏡不僅為時尚配件，更是一件藝術品！寶島眼鏡EYESmart推出線上AR眼鏡試戴服務，在疫情發展不確定的情況下，在家也能挑選喜歡的SOU‧SOU眼鏡，除了能加速購物時間更降低外出接觸風險，讓消費者無懼疫情在家也能輕鬆消費。

我是廣告 請繼續往下閱讀

15種經典紋樣鏡框設計 創意隨你搭

京都知名文創品牌SOU‧SOU，擅長以年輕活潑的色調融入京都傳統元素，將印花重複堆疊，設計出風格多元的紋樣，並將原本的織物設計延伸至各式日常生活用品，成功吸引全球各大品牌聯名，今年再度與寶島眼鏡攜手合作，推出15種紋樣共102款聯名鏡框。寶島眼鏡以展現活潑、春季感為設計理念，將SOU‧SOU紋樣做出各種排列變化，平面的印花設計結合精細工藝套用在鏡框設計上，為眼鏡賦予嶄新風貌，宛如一件藝術品！2021新款主打「花遊」鏡框，復古大圓框搭配倒掛拱橋式鏡腿，玫瑰金屬鏡腳上鑲嵌繽紛花瓣鑄件，既具獨特個性又不失甜美風格；充滿童趣的「貓」紋樣，以簡單線條繪製出活靈活現人類視角的頑皮小貓，貓奴們無不發出尖叫；花鳥紋樣的「鳥」，簡約的復古橢圓膠框，兩側鏡腳以彩繪般的花鳥嬉遊作為亮點，低調中又不失活潑感，喜愛日系碎花風格更是不容錯過，除此之外還有鈦金屬材質款式，讓重視機能的眼鏡族也能有更多的選擇！





記者會現場也大量使用SOU‧SOU紋樣佈置，除了能夠感受到濃厚京都氣息，仔細尋找，還可以看到廣告中男、女主角配戴的眼鏡，讓人不禁想起廣告中的甜蜜浪漫氛圍；還有貼心設置「鏡框AR試戴體驗區」，體驗輕鬆在家試戴的便捷服務，另外從頭至尾與會人員也都將SOU·SOU限量口罩戴好戴滿，就連防疫也是如此SOU‧SOU。





「一首聽了會點頭的歌」帶領全民點點頭 響應新禮貌運動





日本人傾向於通過說“Sou，Sou”，表達認同、你是對的，進而肯定彼此，也因此可以經常聽到日本人在對話中講到“Sou，Sou”；我們甚至可以說，這個簡單的雙音節單詞“Sou，Sou”代表了日本，就像是日本的代名詞。為延續此日式精神，寶島眼鏡特別邀請創作才女鄧福如替廣告量身打造主題曲－「一首聽了會點頭的歌」，藉由輕快可愛又洗腦的旋律搭配簡單好記的歌詞，讓受疫情影響而無法出國的朋友們，彷彿置身於京都街頭；此外，歌詞中唱到「跟著寶島眼鏡點點頭，帶著笑容一起SOU‧SOU點點頭」，也因此意外啟動了2021「新禮貌運動」，更藉此向大眾傳達SOU‧SOU「對，對，就是這樣」的品牌理念。





百萬訂閱YouTuber HowHow（陳孜昊）也受邀擔任記者會神秘嘉賓，於鏡頭前首次配戴寶島眼鏡與SOU‧SOU聯名款眼鏡，展現全新SOU‧SOU風格日系型男形象，並分享對SOU‧SOU的認同，連許多知名網紅像是Jasper和李花fafa也慕名而來共襄盛舉，全都爭相一睹新品風采！





整付配到好$1980元起 讓新造型陪你時尚過新年

2021年SOU·SOU與寶島眼鏡聯名商品，整付配到好$1980元起，買就送SOU‧SOU口金包及口罩，下載寶島眼鏡APP再現折$500元，活動詳情請洽全台寶島眼鏡門市人員，換付眼鏡讓SOU·SOU陪你時尚過新年！