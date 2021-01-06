乳癌化療擔心越打越虛？節拍式化療副作用低 兼顧生活品質

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台灣一年新增乳癌患者超過一萬四千人，不少女性因擔心乳房攝影檢查的疼痛感，難以早期診斷錯失發現及治療癌症的先機。醫師表示，乳癌化療的副作用已較之前降低，同時罹癌的長輩、或是在意掉髮副作用的女性等可選擇口服化療，減少往返醫院的麻煩。若癌症病情進展較緩慢的患者還可以利用「節拍式化療」，維持生活品質。
怕痛不願乳房篩檢，乳癌確診往往已進入中晚期
台中榮民總醫院乳房腫瘤外科洪志強醫師表示，做乳癌篩檢的女性，確診乳癌時為零期或一期的比例較高，約三到四成。但許多女性因為怕乳房X光攝影帶來的疼痛而未做篩檢，在確診時往往已進入第二期或第三期以上。其實現代醫療進步，設備也跟著進步，在乳房攝影檢查時若有感到不適，可以和護理人員討論調整，呼籲女性民眾別害怕檢查時的疼痛，盡早做檢查，有利於後續治療。
乳癌化療越打越虛？化療副作用可以避免？
乳癌零期治療以手術為主，若發現期別較晚需要化療，也不必過度擔心副作用。洪志強醫師表示，化療常見的掉髮、噁心嘔吐、疲倦、白血球低下等副作用因人而異。隨醫療進步，化療的方式可選擇針劑或口服，且現在可以透過適當的輔助藥物或保健食品，降低化療的副作用，讓化療過程更加順利。
針劑治療需至醫院化療室靜脈注射；口服化療相較便利，無需往返醫院等待醫院化療室。洪志強醫師指出，醫師通常會根據病人的年紀、體力、共病、期別等考量，根據個體作劑量調整，一般而言，乳癌第一期至第三期的化療以針劑為主，第四期則可考慮使用針劑或口服化療，臨床實驗證實口服化療與針劑治療效果相當。
此外，乳癌病人對於化療的接受度，也是醫師考量的因素。如罹癌的長輩畏懼化療、或在意掉髮等副作用的女性，可根據需求調整化療方式。洪志強醫師表示，口服化療的掉髮副作用相對針劑較不明顯。而往返醫院不便的患者或是老人家，也可採取口服化療為主，患者及家屬可與醫師討論治療方式。
乳癌治療醫病決策，節拍式化療更便利
目前的化學治療也有「節拍式化療」的方式，洪志強醫師指出，一般針劑化療通常會一次給足劑量，節拍式化療則視病人腫瘤控制情形調整給藥，若癌症進展較緩慢，就適合使用節拍式化療，如可以週一、三、五用藥，可維持治療成效以及生活品質。對老年族群、需要維持工作生活的上班族或是家庭照護支持較弱的族群都有幫助。
洪志強醫師分享個案指出，曾收治一位近80歲婦人乳癌骨轉移，治療效果逐漸變差後，被告知需接受化療後原本相當抗拒，在與醫師討論後，先以低劑量開始進行治療兩週，再慢慢調整成標準劑量，已陸續治療近兩年，也維持了生活品質，是節拍式化療中相對年長治療成效不錯的個案之一。
化療在乳癌治療上會根據病情進展而調整。洪志強醫師說明，許多人在順利進行完手術治療後，仍會出現癌細胞轉移，癌細胞躲藏在血管之中，單純以手術或其他治療無法處理，化療能發揮重要的預防及治療作用。醫師提醒，化療可依據病人狀況與生活品質，選擇相對應的治療方式，有利使病患生命得以更加長久。
防疫期間應持續回診，避免癌症期別增加。
新冠肺炎疫情爆發以來，有相當多民眾擔心感染風險，減少了前往醫院的次數，其中也包含乳癌患者。但洪志強醫師表示，延遲治療只會讓癌細胞繼續蔓延。他遇過一位患者原為乳癌第二期，疫情爆發後中斷回診，十個月後回診發現已是第三期。醫師建議，在防疫期間患者與醫師更應保持良好溝通，選擇適合的化療方式，並持續的回診治療。在防疫之際不延誤病情。
乳癌風險族群確實篩檢，及早發現更有助治療
乳癌越早發現，治療方式相對越簡單，效果也越好。洪志強醫師提醒，46歲到69歲的婦女務必做好兩年一次的乳房攝影篩檢，如有家族史的族群更應在40歲就開始，不可大意。平時應留意是否有出現不明硬塊、乳頭是否有血色分泌物，提高警覺。
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