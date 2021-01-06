年紀輕卻下背痛、腳後跟發炎　當心僵直性脊椎炎上身？游泳竟能幫助改善？

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僵直性脊椎炎男性居多，女性也應留意相關症狀！
台中榮民總醫院過敏免疫風濕科醫師黃文男主任表示，從統計學來看，下背疼痛前來就診的患者，僵直性脊椎炎僅占1/200~1/400，所占比例並不多。僵直性脊椎炎主要好發於20~40歲之間的年輕族群，其中又以男性占絕大多數，常見出現在軍人、運動員身上。
不過這個問題也並非是男性獨有。成大醫院內科部過敏免疫風濕科醫師翁孟玉主任表示，女性也會有僵直性脊椎炎的問題，一般而言女性天生核心肌群較弱，不少人也會有較操勞的情況，不過以往僵直性脊椎炎被認為是常見出現於年輕男性族群的疾病，因此女性朋友很容易出現此問題卻在無意間輕忽。
下背痛是僵直性脊椎炎？醫指常見症狀及共病
黃文男醫師指出，僵直性脊椎炎常常會有個循環，在早上起床時是最不舒服的時候，通常在活動身體後便獲得改善，日復一日的循環。翁孟玉醫師也表示，慢性發炎性的下背痛通常會持續三個月以上，且常見出現晨僵的問題，但疼痛部位可不僅侷限於下背，其他部位也有可能出現疼痛。
翁孟玉醫師表示，不少患者常會有好了之後，過一陣子又再度復發出現疼痛的情況，或是阿基里斯腱疼痛不見好轉，但僵直性脊椎炎又好發於活動量較大的年輕族群身上，因此也常被誤認為是運動傷害所致。而黃文男醫師也指出，僵直性脊椎炎也會有和足底筋膜炎非常相似的症狀，患者常在下床的那一刻腳會感受到明顯的疼痛，在經活動之後便逐漸好轉。
除此之外，僵直性脊椎炎也會有眼部疼痛的問題，黃文男醫師就指出，診間就不乏有許多患者是從眼科轉診而來，其為虹彩炎。虹彩炎與角膜炎及結膜炎不同，常見出現眼睛紅、痛、視力模糊等症狀，僵直性脊椎炎患者約有40%的機會罹患虹彩炎，甚至在一開始時就出現，因此也常見眼科醫師詢問患者是否有下背疼痛的情況。
值得注意的是，僵直性脊椎炎也可能引起心、腦血管疾病。翁孟玉醫師表示，研究指出，患者很可能年紀輕輕就罹患心肌梗塞、中風等共病，不可大意。
治療僵直性脊椎炎 配合生活習慣有助改善
及早發現，及早治療。在治療方面翁孟玉醫師表示，非類固醇的消炎止痛藥相當有效，其可改善發炎性背痛，也因患者用藥後有明顯改善，因此也可作為鑑別診斷的輔助。
不過也有許多患者日久可能會有藥效稍不如以往的情況，隨醫學進步，現也有更先進的治療方式，如生物製劑。生物製劑最主要的治療目標就是增進患者的生活品質、減少心、腦血管疾病等共病發生的機會，可針對症狀較為嚴重、長期發炎時間較久的患者進行治療，改善患者的生活品質，也有助回歸工作岡位。像是許多患者睡覺到一半常會有背部僵硬的情況，需起床走動後再回床，影響睡眠及生活，生物製劑就有助於改善。
除了積極治療外，黃文男醫師也建議，患者可同時搭配日常生活習慣的改變改善疾病。如適當的運動就有助於提高患者的柔軟度及活動度，不過像是籃球、格鬥等會產生碰撞的運動應盡量避免，建議以游泳、伸展、體操等進行為佳。而平時也應避免抽菸，因為抽菸容易增加肺部纖維化，進而對身體擴展產生負面影響。而不少民眾改善身體問題都會從飲食習慣著手，在飲食方面建議避免過度進補，保持飲食均衡足夠即可，因為風濕疾病常有個特徵，就是免疫系統過度活躍，過度進補反而容易適得其反。
不少疾病常見與遺傳有關，可藉由了解家族史預防。不過翁孟玉醫師表示，僵直性脊椎炎雖然其中與名為HLA-B27的基因息息相關，但遺傳機率並不高僅約為10%，且目前醫學尚無法預測以助預防。
不過僵直性脊椎炎也並非不治之症，醫師建議最好的防範方式還是應多留意症狀，若有出現相關症狀盡早就醫並規律回診，如此便有助於維持正常生活。
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