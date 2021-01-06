盜汗、皮癢、虛累累？骨髓纖維化十大症狀　醫：拖久恐急性白血病

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今健康／郭家和
盜汗皮癢虛累累 小心是骨髓纖維化警訊
經常覺得「虛累累」又有皮膚癢、視力變差等症狀，勿當作年紀老化或慢性疲勞，忽略了血液疾病甚至「骨髓纖維化」的警訊。一名血小板增多症患者余姓女子表示，自己33歲時因疲累、皮膚癢輾轉求醫，症狀卻反覆發作，而後在醫師建議下接受骨髓切片檢查，才確診血小板增多症。後來由於骨髓纖維化導致脾臟腫大，嚴重影響日常生活。醫師呼籲，骨髓纖維化可能轉為急性白血病而危及性命，國人應認識骨髓纖維化症狀，及早接受檢查。
彰化秀傳癌症醫院院長張正雄指出，骨髓纖維化與基因異常有關，會造成骨髓細胞中產生纖維組織，影響正常造血功能，進而讓造血功能轉由脾臟承擔，導致脾臟腫大、貧血等情況。骨髓纖維化好發於65歲以上族群，但年輕族群也可能發生。十大常見症狀包括：夜間盜汗、注意力不集中、活動力不佳、易有飽足感、疲勞、骨頭疼痛、發燒、搔癢、腹部不適、體重下降。病人可以透過填寫「骨髓纖維化自我檢測量表」（MPN10），來評估自己的風險。
脾臟腫大塞滿腹部 骨髓纖維化恐變白血病
張正雄表示，骨髓纖維化的常見症狀如疲勞、盜汗，易與各種疾病或老化混淆。體重減輕則容易令人聯想到糖尿病。非特異性的症狀使病人難以警覺，或是輾轉在各科就醫而找不出病因。如余姓女病人的血小板增多症，在未接受常規血液檢查之前，病人很難自己察覺。
張正雄表示，國內一項包括骨髓纖維化的骨髓增生性腫瘤調查顯示，超過6成的醫師認為「疲倦」是骨髓纖維化常見症狀，但調查發現沒有患者自覺有此症狀。呼籲民眾若發現有上述十大症狀，可至醫院抽血檢查，確認是否有貧血、白血球增加、血小板增加，或血液中有無癌細胞存在。
骨髓纖維化初期症狀雖不明顯，對健康的威脅不可小覷。張正雄指出，曾有病人因骨髓纖維化，最後脾臟腫大塞滿整個腹部。此外，骨髓纖維化有可能演變為白血病、引起長期貧血、血小板過低，以及升高感染、併發心臟衰竭而喪失生命。現在可用新的標靶藥物與骨髓移植等方式，改善骨髓纖維化的存活時間，及早診斷與治療仍為首要。
有症狀及早抽血檢查 骨髓纖維化可治療
臺大醫院血液科醫師林建嶔說明，骨髓纖維化治療分為三大部份，一類為緩解性治療，例如輸血、降白血球藥物等，針對症狀進行緩解。一類為標靶治療，標靶藥物可以減少症狀與細胞激素的產生。治癒性的治療方法，則是以液體的造血幹細胞移植為主。
由於骨髓纖維化是造血細胞發生不正常變化，易隨時間在血液中累積突變，可能轉型為急性白血病，導致病情急遽變化，且容易有化療抗藥性，治療上會更為棘手。林建嶔指出，若屬年輕患者，且預期未來纖維化狀況有機會轉趨嚴重，就可能需要及早進行液體骨髓移植。
適時接受血液檢查，可讓醫師及早發現病人是否有骨髓纖維化可能。林建嶔解釋，抽血檢查分為血球檢查與生化檢驗兩大部份。CBC為全血球檢查，包括血紅素、白血球、血小板三項，三者偏高或過低，都會有對應疾病或症狀出現。
當血紅素或血色素過低，就會出現所謂「貧血」，須進一步確認是良性或惡性原因造成。另一項常見指標血色素，是身體紅血球的量化單位，通常女性標準約為12，男性標準約13。醫師提醒，若發現血色素偏低，可提早檢查是否有血液疾病，或其他影響造血功能的原因。特別是本身有骨髓增生性腫瘤病史的患者，應盡快至血液腫瘤科就醫。
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