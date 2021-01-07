▲ 何須攻頂？Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design 就很可以

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在同樣我們製作的【Volkswagen T-ROC 競爭力分析！是來得巧還是來得太晚？】這支試車影片中，我們藉由搶先體驗 T-Roc 330 R-Line Performance 車型，感受到了其如 Golf GTI 的運動身手與熱血操駕個性，猶如一輛鋼炮般的特色，確實過癮，但若從其定位出發，對於一輛「實用」價值與「家庭」氛圍較多的 CUV 或是你稱小SUV 也好，這樣的表現，可能就不是最均衡、最面面俱到的演出了。
原來，最均衡的代表，就是出在此次試駕的 T-Roc 280 TSI Style Design 身上。少了 20 萬的售價，雖然引擎蓋下的引擎從 2.0 升換成了 1.5 升排氣規格，驅動方式也從 4Motion 四輪驅動改成了前輪驅動，懸吊幾何則從前麥花臣後多連桿更換成前麥花臣後扭力樑格局，規格看似往「下」走的趨勢，卻在實際的駕駛過程中，給予了更平衡、更適合每天驅策的感受。
150ps/25.5kgm 的輸出數值，確實不是什麼太值得大書特書的能耐，但透過七速 DSG 雙離合器自手排系統的傳輸，還有少了帶動後輪的責任後，加速力道其實不算個弱者，若再把駕駛模式切換成「運動」狀態，油門與檔位的靈敏度，你說這動力是個「輕鋼炮」也無辱其名，且更重要的是，在台灣的用車環境中，你可以更大膽的驅策，無人時你可以全油門衝刺，擁擠時你輕點油門也易於掌控，收放自如、易於上手操控的好處，就是這動力給人感受的總結。
扭力樑比較不舒服？這在 CUV 設定的 T-Roc 身上，倒是沒此問題，不僅懸吊行程比一般掀背車長了點，輪圈尺碼也從 T-Roc 330 R-Line Performance 的 19 吋降至了 18 吋，還有得宜的調校，不僅舒適度更佳、吸震能力更好，過往那一種 Volkswagen 車款對於碎震吸收力較生澀的感受也不復以往，就算載著全家大小出遊，這樣的底盤設定也不會招致乘客的嫌惡。更重要的是，還可以應付你偶一為之在道路上的激烈操控，不管你是想要抒壓還是享受駕馭樂趣，這樣的底盤設定，其實挺可以。
少了 20 萬的車價，除了動力與底盤的差異以外，部分也反映在個性面的差異。T-Roc 280 TSI Style Design 的外觀與內裝都不見有 R-Line Performance 套件的妝點，但好在跑車式座椅還在、也採用了質感不錯的透氣真皮包覆，方向盤尚有三輻真皮設計與換檔撥片，駕駛座眼前的 10.25 吋全邏輯數位儀表、中控台上的 8 吋觸控主機、手機鏡射與整合功能沒缺席，連音響規格都沒縮水，最多就差在沒了全景式電動玻璃天窗，但如果你很在意這，還可以用選配的方式加選回來。
當然，T-Roc 330 R-Line Performance 的性能與個性魅力，絕對有其族群，但如果你多數時間會有乘載家人或是親密好友的需求，想要一輛應付各種路況都游刃有餘的時髦摩登 CUV，聽我的建議，T-Roc 280 TSI Style Design 不僅讓你省下些錢，還可以讓你一車人都坐的更開心。