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何須攻頂？Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design 就很可以

2GameSome - 有車賞

2021-01-07 10:25:01

何須攻頂？Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design 就很可以
▲ 何須攻頂？Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design 就很可以
攻頂，對於許多人的購物行為中，是一個必要的邏輯，最頂端的選擇，往往代表著最完整、最強大的產品力。轉換成購車行為，攻頂同樣是個不陌生的動作，就以 Volkswagen 旗下招牌掀背車款 Golf 而言，攻頂代表著可以駕駛最經典的 Golf GTI 車型，甚至更強悍的 Golf R 老大哥，怎麼看，都很迷人。但轉換成 CUV 而言，攻頂也是最好選擇的保證嗎？就以同品牌的 T-Roc 來看看，位居車系二哥的 280 TSI Style Design 版本，卻在我的眼裡，怎麼看都更迷人。
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試駕車款為 Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design，售價為新台幣 112.8 萬元。
試駕車款為 Volkswagen T-Roc 280 TSI Style Design，售價為新台幣 112.8 萬元。
在同樣我們製作的【Volkswagen T-ROC 競爭力分析！是來得巧還是來得太晚？】這支試車影片中，我們藉由搶先體驗 T-Roc 330 R-Line Performance 車型，感受到了其如 Golf GTI 的運動身手與熱血操駕個性，猶如一輛鋼炮般的特色，確實過癮，但若從其定位出發，對於一輛「實用」價值與「家庭」氛圍較多的 CUV 或是你稱小SUV 也好，這樣的表現，可能就不是最均衡、最面面俱到的演出了。
原來，最均衡的代表，就是出在此次試駕的 T-Roc 280 TSI Style Design 身上。少了 20 萬的售價，雖然引擎蓋下的引擎從 2.0 升換成了 1.5 升排氣規格，驅動方式也從 4Motion 四輪驅動改成了前輪驅動，懸吊幾何則從前麥花臣後多連桿更換成前麥花臣後扭力樑格局，規格看似往「下」走的趨勢，卻在實際的駕駛過程中，給予了更平衡、更適合每天驅策的感受。

搭載原廠代號 EA211 evo 的 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，具備150ps/5000~6000rpm 最大馬力與 25.5kgm/1500~3500rpm 最大扭力輸出。
搭載原廠代號 EA211 evo 的 1.5 升渦輪增壓汽油引擎，具備150ps/5000~6000rpm 最大馬力與 25.5kgm/1500~3500rpm 最大扭力輸出。
150ps/25.5kgm 的輸出數值，確實不是什麼太值得大書特書的能耐，但透過七速 DSG 雙離合器自手排系統的傳輸，還有少了帶動後輪的責任後，加速力道其實不算個弱者，若再把駕駛模式切換成「運動」狀態，油門與檔位的靈敏度，你說這動力是個「輕鋼炮」也無辱其名，且更重要的是，在台灣的用車環境中，你可以更大膽的驅策，無人時你可以全油門衝刺，擁擠時你輕點油門也易於掌控，收放自如、易於上手操控的好處，就是這動力給人感受的總結。

動力銜接七速 DSG 雙離合器自手排系統，提供 S 檔位。
動力銜接七速 DSG 雙離合器自手排系統，提供 S 檔位。
駕駛模式提供四種選擇。
駕駛模式提供四種選擇。
個人化駕駛模式可以針對轉向、換檔反應、ACC 系統作動邏輯、空調系統等加以獨立控制。
個人化駕駛模式可以針對轉向、換檔反應、ACC 系統作動邏輯、空調系統等加以獨立控制。
動力表現比帳面上數字還來得輕快好掌控。
動力表現比帳面上數字還來得輕快好掌控。
扭力樑比較不舒服？這在 CUV 設定的 T-Roc 身上，倒是沒此問題，不僅懸吊行程比一般掀背車長了點，輪圈尺碼也從 T-Roc 330 R-Line Performance 的 19 吋降至了 18 吋，還有得宜的調校，不僅舒適度更佳、吸震能力更好，過往那一種 Volkswagen 車款對於碎震吸收力較生澀的感受也不復以往，就算載著全家大小出遊，這樣的底盤設定也不會招致乘客的嫌惡。更重要的是，還可以應付你偶一為之在道路上的激烈操控，不管你是想要抒壓還是享受駕馭樂趣，這樣的底盤設定，其實挺可以。

胎圈尺碼為 215/50R18。
胎圈尺碼為 215/50R18。
透過懸吊幾何的優異調校， T-Roc 280 TSI Style Design 的操控身手還是優於多數的 CUV 車款。
透過懸吊幾何的優異調校， T-Roc 280 TSI Style Design 的操控身手還是優於多數的 CUV 車款。
對於路面坑洞或碎震的抑制表現超乎預期的好。
對於路面坑洞或碎震的抑制表現超乎預期的好。
少了 20 萬的車價，除了動力與底盤的差異以外，部分也反映在個性面的差異。T-Roc 280 TSI Style Design 的外觀與內裝都不見有 R-Line Performance 套件的妝點，但好在跑車式座椅還在、也採用了質感不錯的透氣真皮包覆，方向盤尚有三輻真皮設計與換檔撥片，駕駛座眼前的 10.25 吋全邏輯數位儀表、中控台上的 8 吋觸控主機、手機鏡射與整合功能沒缺席，連音響規格都沒縮水，最多就差在沒了全景式電動玻璃天窗，但如果你很在意這，還可以用選配的方式加選回來。

外觀少了 R-Line Performance 套件的包裝，整體多了些 Outdoor 的戶外氣息。
外觀少了 R-Line Performance 套件的包裝，整體多了些 Outdoor 的戶外氣息。
雙采車身設計帶來了更活潑的視覺感受。
雙采車身設計帶來了更活潑的視覺感受。
座艙一如先前試駕的T-Roc 330 R-Line Performance 車型，配備差異不大。
座艙一如先前試駕的T-Roc 330 R-Line Performance 車型，配備差異不大。
標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表。
標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表。
方向盤採取三輻真皮設計。
方向盤採取三輻真皮設計。
換檔撥片是 T-Roc 全車系標配。
換檔撥片是 T-Roc 全車系標配。
"Composition Mdeia" 8 吋多媒體鏡面觸控主機為 T-Roc 全車系標配。
配備有 Rear Assist 顯影式停車導引系統。
配備有 Rear Assist 顯影式停車導引系統。
標配 Caribou Gray 典藏灰飾板。
標配 Caribou Gray 典藏灰飾板。
前座皆為手動調整機制。
前座皆為手動調整機制。
前後座皆配備 Vienna 風格白運動型透氣真皮座椅。
前後座皆配備 Vienna 風格白運動型透氣真皮座椅。
標配後座出風口。
標配後座出風口。
標準乘坐狀態下後廂容積為 445 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 445 公升。
若把後座椅背往前傾倒，後廂容積可擴充至 1290 公升境界。
若把後座椅背往前傾倒，後廂容積可擴充至 1290 公升境界。
電動尾廂門為 T-Roc 280 TSI Style Design 以上車型標配。
電動尾廂門為 T-Roc 280 TSI Style Design 以上車型標配。
從此圖可以看見此動力系統具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，讓其平均油耗可以達到 16.3km/L 的優異成績。此外也配備有 IQ-Drive 智能駕駛輔助系統，像是熟悉的 ACC、AEB、RTA 等系統都皆備，但還不到 Levle 2 半自動駕駛輔助等級。
從此圖可以看見此動力系統具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，讓其平均油耗可以達到 16.3km/L 的優異成績。此外也配備有 IQ-Drive 智能駕駛輔助系統，像是熟悉的 ACC、AEB、RTA 等系統都皆備，但還不到 Levle 2 半自動駕駛輔助等級。
當然，T-Roc 330 R-Line Performance 的性能與個性魅力，絕對有其族群，但如果你多數時間會有乘載家人或是親密好友的需求，想要一輛應付各種路況都游刃有餘的時髦摩登 CUV，聽我的建議，T-Roc 280 TSI Style Design 不僅讓你省下些錢，還可以讓你一車人都坐的更開心。
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