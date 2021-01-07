▲ 新年式 Mitsubishi Eclipse Cross 格局放大介面中文化 雙車型 106.9 萬起

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此次 Eclipse Cross 以 Dynamic Shield 2.0 設計語彙，給大家煥然一新的車體外觀。下移式的前燈組搭配 LED 頭燈、LED 前霧燈，加上 Fastback 跑格斜背設計與六角盾形尾門，呼應前保桿蜂巢式曜盾水箱護罩設計。
車長增加 14 公分 行李廂容積加大 15%
Eclipse Cross 整體車長從 4,405 加長到 4,545 mm，車長增加 14 公分，行李廂容積更加大 15%、深度加長 11.3CM；透過後座椅背 8 段角度調整，輕鬆切換長置物模式及後座椅全平躺大空間模式。此外，為體貼乘客乘車需求，新增副駕駛座電動座椅，搭配座椅加熱功能。
全面搭載 e-Assist 智能安全系統
車型全面搭載 e-Assist 智能安全系統，標配 AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈，以及 7SRS環艙氣囊等主被動安全配備。全速域ACC主動車距控制巡航系統，能以雷達偵測前方車輛，視狀況調整車速並與前車保持安全距離；FCM主動式智慧煞車輔助系統可隨時偵測前方車況，在有碰撞風險時，發出警示音並視情況主動煞車，避免碰撞危險；再搭配 7 SRS環艙氣囊。
位於儀錶板上方的 HUD全彩液晶顯示器，配合車輛啟動自動升降，顯示多元行車資訊，包括車速、ACC設定及相關警示；而簡潔、分層的中控設計讓駕駛的視野更寬廣，車內採用了沉穩黑來呈現質感，並且搭載 Panasonic 9吋中文化多媒體觸控螢幕，可連接智慧型手機連結系統。
台灣唯一通過 SGS VOC 測試標章評定
Eclipse Cross 成為台灣首先榮獲 SGS 車室 VOC 低揮發性有機物與醛酮類物質測試標章的車款。Eclipse Cross 嚴選車室內裝材料通過 SGS 嚴格檢測，車內揮發性有機物（VOC）與醛酮類物濃度低於國際標準，獲 SGS 評定為 Excellent 極佳等級車款，安心防護車內有害氣體。Eclipse Cross 1/30 起將於全台的順益汽車展示中心亮相，歡迎蒞臨全台順益汽車展示中心或至中華三菱官網查詢。