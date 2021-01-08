房市／買老屋卻怕禁限建管制？可先查「環境敏感地區」
財經中心/綜合報導
2021-01-08 18:30:00
近年危老改建或自地自建越來越多，但因內政部2013年訂定「環境敏感地區」，有條件管制甚至禁止生態、文化景觀、災害敏感環境地區的土地開發和利用方式，就曾發生買方買下老透天或土地欲重建時，才發現有限高、限建禁令，日前也傳出建商整地時疑似挖到遺址，被迫停工。因此專家建議，不妨以函詢方式查詢土地或建物是否坐落在環境敏感地區，後續較能順利開工。
環境敏感地區可分為五大類，資源利用敏感類型如水庫集水區、森林、優良農地等，生態敏感類型如國家公園內的生態保護區、自然保護區等，文化景觀敏感類型如考古遺址、地質遺跡等，災害敏感類型如活動斷層兩側一定範圍、嚴重地層下陷地區，另外，其他敏感類型則包括《氣象法》、《民用航空法》等法規規定的區域範圍，或是要塞堡壘地帶。內政部還將上述地區依敏感程度分為一級與二級，第一級除公共設施，應避免任何開發行為，第二級也應有條件加強管制。信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，由於環境敏感地區項目多，一般買賣雙方難以完全掌握，就曾發生買方買下土地欲自地自建，或是買老透天打算重建時，眼看街坊鄰居都自行加蓋到4、5樓，但新的建物卻受限於位處環境敏感地區而被限高，只能蓋到2樓。
謝明哲表示，由於土地產品或土地持份較大的透天產品，常涉及開發議題，若位在環境敏感區，就會影響日後利用，信義房屋去年9月起推出新服務，針對成交價在2000萬以上的「土地」、「屋齡50年以上透天」、「建物與土地面積比小於1：10的物件」，於簽約時，買賣雙方可用特約載明是否需要函詢，若需函詢，再進一步擬定「不論函詢結果均繼續履約」，或「函詢結果解除契約」的特約，以保障買方權益；待簽約後，即可正式申請查詢，且費用由信義房屋負擔。謝明哲強調，就如信義房屋在不動產說明書內，會將物件有無陽台外推、陽台加窗等狀況加以註明，提供符合條件案件免費函詢環境敏感地區的服務，對買方也是多一層保障。