退化性關節炎、類風溼關節炎分不清？小心拖久關節變形

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很多人覺得年紀一大，關節一下這裡痛一下那裡痛一定是因為老化或退化，其實不必然，像是類風濕關節炎也好發於40歲以後的女性族群。究竟退化性關節炎和類風濕關節炎兩者之間的差異？來看醫師怎麼說！
是老化還是類風濕關節炎？兩者有何差別？
台北榮民總醫院過敏免疫風濕科劉志偉醫師表示，類風溼關節炎主要好發在近端的指關節，以手作比喻如距離手掌最近的第一節指節；退化性關節炎則好發在遠端指關節，如從手掌算起的第二節指節處。其次，類風濕關節炎較容易有關節腫脹變形，甚至有時會有紅、熱的情況，特別是在早上起床的時候；退化性關節炎則常見在長時間做事情的時候出現關節疼痛。
中山醫學大學附設醫院風濕免疫過敏科梁培英主任也指出，類風濕關節炎不一定只會出現在手指關節，許多患者也常見患部出現在手腕、手肘、肩膀等處，甚至出現在膝蓋也屢見不鮮。梁培英主任提醒，平常感覺到的關節疼痛、僵硬若一開始只是感覺緊繃，動一動就舒緩，但其後慢慢發現腫痛的關節逐漸變多，且越來越不舒服，疼痛越來越明顯，此情況就得特別注意可能是類風濕關節炎，特別是高風險族群更要多加留意。例如抽菸、女性族群、40歲以上、牙齒健康不佳，例如有牙周病者，這些都列在風險名單中。
類風濕關節炎確診３大關鍵
醫學上類風濕關節炎確診有3大關鍵，梁培英主任指出包括了計算受影響的關節數量、抽血看是否有類風濕因子，如發炎指數、類風濕關節炎抗體（anti-CCP、ACPA）等，也會觀察患者是否發病達六週以上。這3大關鍵分數總合若超過6分，即分類為類風濕關節炎。
由此可見，即便是抽血檢查有類風濕因子，也未必就是類風濕關節炎。劉志偉醫師也表示，類風濕因子也可能和其他疾病有關，需到風濕免疫科檢查做進一步確認。
類風濕關節炎病情控制目標
類風濕關節炎的治療方式主要包括消炎止痛藥、類固醇藥物、免疫調節藥物、生物製劑等，會以「DAS28指標」作為指標，小於2.6為緩解期，2.6~3.2為低活動期，以此做為控制目標。
梁培英主任表示，免疫調節藥物作用較為緩慢，期間會讓患者使用消炎止痛藥、類固醇藥物緩解不適，待免疫調節藥物發揮作用後，再降低消炎止痛藥及類固醇藥物使用量，並在一個月後回診檢查DAS28指標是否穩定，若穩定，三個月後再評估一次前述提到的關節腫痛數量，做為調整用藥的依據。
倘若DAS28指標分數超過5.1，其為高活動度期，患者可考慮生物製劑等方式治療。劉志偉醫師表示，生物製劑是幾十年來藥物最大的進展，傳統的免疫製劑在治療6個月以後，患者狀況還是不盡理想，就會考慮以此治療。其可減少關節發炎、減少關節變形、適時減量其它藥物，對於患者而言是有很大的幫助。
把握黃金治療期，有助保持良好生活品質
梁培英主任也提醒，類風濕關節炎發病後的黃金治療時間為兩年，若能早期發現早期治療，其預後是相當樂觀，透過良好的治療可避免日後關節變形。在正確的時間尋求專業的專科醫師，即便是有類風濕關節炎，也可以保持良好的生活品質與疾病良好的共存。
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