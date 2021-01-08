蔣尚義投靠中芯、梁孟松趁機跳船　背後主因曝光！

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就如同華為，中芯早在美國宣布之前，大概就已經得知自己將會被列入實體清單，而中芯高層所做出的最後的努力，就是找來台積電前共同營運長蔣尚義主持大局，希望能透過蔣尚義的人脈尋找破口。然而在消息曝光的同時，現任中芯國際共同執行長、一樣出身台積電的梁孟松卻發表聲明掛冠求去，隨後中芯也發布重大訊息證實此事。
中芯有請蔣 應對美方挑戰
據了解，中芯方面在半導體製程技術與良率獲得初步突破後，認為目前的製程進度已經足夠未來發展，梁孟松帶來的製程改進紅利大多已經兌現。中芯內部認為，未來更大的挑戰是來自美中關係，因此需要不同層次的人才，在幾次接觸後，中芯敲定以副董事長的職位，並以67萬美元的年薪與年度獎勵的條件來迎接蔣尚義。而梁孟松對此則是完全被蒙在鼓裡，至少他本人是如此聲明。
面對蔣尚義重回中芯，照理來說梁孟松位居高層，沒有不知情的道理，但為何他卻要表現得如此激動，甚至發表聲明，頗有責怪中芯過河拆橋之意。
以中芯對二者的職位安排，副董事長與執行長肩負的責任不一樣。中芯是想把公司的行政或者是外交交給蔣尚義來管理，畢竟蔣尚義個性比較八面玲瓏，過去在半導體產業累積的人脈非常深厚，和梁孟松完全技術人風格，一板一眼的個性截然不同。
中芯的確需要蔣尚義這樣的人來為其擘畫下一步的策略方向，畢竟商場不是只看技術，而是需要很多層次的交情才打得通。尤其在美中關係破裂，甚至中芯確定被列入實體清單之後，要取得先進半導體製造設備，對中芯可以說已經成為不可能的任務，憑藉蔣尚義的人脈，可以讓機率多少增加一點，而且拜登若成為下一任美國總統後，機會就又更大一些。
這點其實梁孟松也了然於胸。他長期專注於研發製程，協助中芯解決28奈米與14奈米的良率難題。但製程的發展需要技術不斷累積，但這點在中國難上加難，尤其近年來中國砸大錢發展半導體產業，人力資源嚴重不足，擁有龐大技術人員儲備的中芯也成為各大新興晶圓廠的目標，資深員工不斷被挖走，人才的技術經歷難以累積，梁孟松為此傷透腦筋。
梁無米之炊 走人剛好而已
再加上，美中關係瀕臨破裂，高階設備與材料的供應幾乎都被斷絕，梁孟松正如無米的巧婦，但即使是在這樣艱困的環境下，梁孟松仍花了3年成功改善中芯28奈米良率，從無用製程變為金雞母，同時還繼續研發出14奈米產品，甚至聲稱連7奈米也研發成功。如果該消息是真的，那可以說是相當驚人的成就。
為了達成目標，梁孟松不惜打破過去的作業慣例，在中芯內部得罪了很多人，在這個情況之下，梁孟松可能早就已經有離開中芯的盤算。
力晶集團董事長黃崇仁日前曾評論，中芯沒有了梁孟松，後果會很慘。為何這麼說？回顧當初中芯推出28奈米製程時，良率奇差無比，根本找不到客戶願意下單，高通雖配合中國政策在中芯使用28奈米生產低階晶片，但實際上多數產能都是依靠聯電與台積電供應。直到梁孟松接任執行長才有長足的進步，成功創造獲利。
而蔣尚義接受中芯的邀約，其實也不算聰明之舉，他在武漢弘芯吃的虧，就是他僅僅被當作謀財的招牌，而不是被當作一位資深的技術人對待，中芯其實也是把他當類似的功能。
黃崇仁也提到，蔣尚義是高高在上的管理者，和現場的距離非常遠，即使他過去曾帶領台積電突破各種關鍵製程節點的挑戰，但那也是因為台積電擁有極為豐富的人才庫，同時也不乏像梁孟松這種技術奇才存在，在將士一同努力下才有這樣的成果；然而在中芯，蔣尚義就只剩自己的名氣以及人脈，這次回到中芯能帶來什麼新氣象，恐怕也令人懷疑。
而總結現有狀況，梁孟松的請辭，非常有可能是趁機跳船，畢竟被列入實體清單，上游機台與材料供應斷絕，中芯基本上已經沒有了生存空間。至於蔣尚義在武漢弘芯經歷過的一切，是否又會重來一次，外界都很好奇。