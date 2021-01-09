台達電鄭崇華繼電源供應、電動車之後　再看好這項技術

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退休後天天在想 還可以做什麼新東西
退休後的鄭崇華現在都幾乎只為了公益活動現身，2020年歲末之際，他難得地接受專訪。1936年生的他，一直維持規律生活：早上起床後到大安森林公園散步、享用清粥小菜早餐，接著就到台達電總部，或是到台達電的其他工廠。問他花最多時間在做什麼？這位84歲的長者笑著回答：「天天都在想，還可以做什麼新的東西！」
創業將屆50年，台達電從電視到電源，再到汽車領域，最新切入的則是電動車電力驅動整合系統，以及8K投影技術。2020年5月，台達電與日本NHK合作的8K環境紀錄片《水起‧台灣》，獲得第53屆美國休士頓國際影展（WorldFest-Houston International Film Festival）紀錄片短片類金獎，鄭崇華雖然由於疫情無法親自到波士頓領獎，從沒想過人生會拿到一座國際電影獎的他，將獎座珍藏在台達總部大樓的頂樓，而這裡，正是全台第一座8K室內投影劇院。
「電子業進步得很快，要一直想新點子。」鄭崇華透露，2018年時日本NHK電視台希望在即將來臨的冬季奧運競賽中，解決現場轉播的問題，他思考認為大型高畫質投影技術是有前景的，因此決定投入開發。在技術團隊的努力之下，現在台達電所提供的大尺寸、超高亮度及解析度投影解決方案，仍是全球領先。雖然成本高昂，但市場看好應用場域將逐漸擴大，是台達電在電源供應、電動車之後，另一項值得期待的新興業務。
電源供應、電動車之後 看好高畫質投影技術
台達電永續長周志宏透露，「創辦人雖然退休，但其實是我們永遠的技術長。」因為鄭崇華很喜歡和技術主管討論，思考解決各種問題，也由於對產業發展和環保的貢獻，讓他得到國內10所大學的榮譽博士。不過他細數在小學時因為跳級，算術沒學好，常常擔心自己算術不及格；因為戰事突然發生，他被迫離開家鄉來台，因為孑然一身，只能好好讀書。成功大學畢業後，沒有辦法像其他同學一樣出國留學，進入亞洲航空擔任工程師，後來又到美商精密電子（TRW）。在TRW擔任品管經理時，眼看著公司因為石油危機時衝擊業績而裁員，要把他好不容易培訓出來的人才裁掉，他因為不能認同外商這種目標管理文化，不重視人才的價值，於是決定走上創業之路。
即使當年的電視零件小廠，如今已經是市值逾6600億的企業集團；根據《富比世》統計，身價20億美元的鄭崇華，也早就不是當年的流亡窮學生，但他形容自己，「只是一個普通人，和大家都差不多；可以做一些事，也是被環境逼出來的。」
有趣的是，覺得自己算術不好，為了就業才念電機系，又創立電源事業集團的鄭崇華卻說，人生如果可以重新選擇，「我會想讀天文。」其實他對天文學一向興趣濃厚，不但成立「台達電子年輕天文學者講座」，也擔任過2009全球天文年「星空大使」，甚至在2006年4月1日，玉山國家公園內的鹿林天文台發現編號168126的小行星，取名為「鄭崇華小行星」，以紀念鄭崇華對天文學研究的貢獻。
他說，「小時候就喜歡看天，長大以後就看書研究，看得越多，就越覺得想要再更了解這個世界一些。」綠建築、減碳製程、智能生產、5G通訊、電動車、ESG，這些當下資本市場裡最夯的題材，就因為鄭崇華始終對世界保持旺盛的好奇心，早就是台達事業成長最重要的養分。就像他日前在接受台大榮譽博士學位時所說的，「在開發新產品與解決方案的同時，為氣候減緩及調適盡一份力，對企業來說，不只是社會責任，其中也蘊含商機。」鄭崇華在探究天文之際，其實也早就佈下台達電的長線成長動能。