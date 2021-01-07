Mitsubishi Eclipse Cross 2021年式外型大幅進化，106.9萬起帥勁登場!

Mitsubishi Eclipse Cross 2021年式外觀大幅更動，以Dynamic Shield 2.0設計語彙，全新設計日行燈、水箱護罩、車尾等外觀造型形塑前衛形象，並同步提升行李廂空間，達到512L，提供車主更靈活的空間運用。2021年式Eclipse Cross編成調整為卓越型106.9萬、S-AWC旗艦型115.2萬兩款車型。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×強悍美學 前衛外觀 Dynamic Shield車頭設計是三菱獨有的設計風格，此次 Eclipse Cross 2021年式承襲一貫的設計風格，以更未來前衛的Dynamic Shield 2.0設計語彙，給大家煥然一新的車體外觀。這一輛源於SUV卻兼具COUPE流暢線條的個性化跑旅，車頭設計大量運用幾何元素，向上延伸的日行燈採雙刃式設計增加流線感，下移式的前燈組搭配 LED 頭燈、LED 前霧燈，加上Fastback跑格斜背設計與六角盾形尾門，呼應前保桿蜂巢式曜盾水箱護罩設計，傳遞出安全堅固的意向，讓整體更加前衛充滿個性，嶄露霸氣的強悍風格，成為馳騁城市的注目焦點。×××××車長增加14公分 行李廂容積加大15% 為提供車主更靈活的車室空間，New Eclipse Cross整體車長從4,405加長到 4,545mm，車長增加14公分，行李廂容積更加大15%、深度加長11.3CM，不僅整體外觀更大器，車室更顯寬敞；透過後座椅背8段角度調整，輕鬆切換長置物模式及後座椅全平躺大空間模式，讓空間應用更為靈活。此外，為體貼乘客乘車需求，新增副駕駛座電動座椅，搭配座椅加熱功能，讓副駕駛乘坐備感貼心。×××全面搭載e-Assist智能安全系統 安全舒適輕鬆享受駕馭樂趣 車型全面搭載e-Assist智能安全系統，標配AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈，以及7SRS環艙氣囊等主被動安全配備。全速域ACC主動車距控制巡航系統，能以雷達偵測前方車輛，視狀況調整車速並與前車保持安全距離；FCM主動式智慧煞車輔助系統可隨時偵測前方車況，在有碰撞風險時，發出警示音並視情況主動煞車，避免碰撞危險；再搭配7 SRS環艙氣囊，全方位的主被動安全科技，在車輛底盤與避震器也進行了優化，讓車主安心享受駕馭樂趣與更佳的乘適性。位於儀錶板上方的HUD全彩液晶顯示器，配合車輛啟動自動升降，顯示多元行車資訊，包括車速、ACC設定及相關警示；而簡潔、分層的中控設計讓駕駛的視野更寬廣，車內採用了沉穩黑來呈現質感，並且搭載Panasonic 9吋中文化多媒體觸控螢幕，可連接智慧型手機連結系統，提升駕馭上的舒適性。×××台灣唯一通過SGS VOC測試標章評定 安心防護車內有害氣體 國際獲獎無數的Eclipse Cross，再增添一項榮耀! 成為台灣首先榮獲 SGS車室VOC低揮發性有機物與醛酮類物質測試標章的車款。Eclipse Cross嚴選車室內裝材料通過SGS嚴格檢測，車內揮發性有機物（VOC）與醛酮類物濃度低於國際標準，獲SGS 評定為 Excellent 極佳等級車款，安心防護車內有害氣體。Eclipse Cross 2021年式1/30起將於全台的順益汽車展示中心亮相，歡迎蒞臨全台順益汽車展示中心或至中華三菱官網查詢。××××× 99.9萬元起，Skoda Karoq黑熊特仕版限量上市 展現水冷優勢！PGO Tigra 150 奪桃園極限「10耐賽」冠軍Škoda Karoq 黑熊特仕版 99.9 萬起限量登場 黑熊夢想計畫同步推出