特企／馬牌輪胎慶150周年　買4條即贈多功能臭氧抑菌器

風靡全球的德國百年工藝馬牌輪胎在2021年邁入第150週年，為陪伴車主迎接2021新的一年，馬牌獻上多功能臭氧抑菌器，讓安全on air，即日起購買四條馬牌輪胎(14及14吋以上)，即可獲贈馬牌150週年紀念版「多功能臭氧抑菌器」乙個，為車主帶來好氣場。

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馬牌150週年紀念版「多功能臭氧抑菌器」經歐盟CE認證，數量有限只送不賣，1.2公升大容量空間，可放入隨身物品消菌清潔，一鍵20分鐘快速除菌除異味。搭配觸控式馬牌經典圓馬商標呼吸燈及七種炫彩燈光效果，多功能合於一體。另有USB電源輸出設計，殺菌同時還能充電，親朋好友來訊賀年不漏接。

深獲全球車主肯定的德國馬牌輪胎，煞車制動冠軍與安全守護的品牌形象深植人心，也深獲許多車廠合作夥伴的信任，全球每三台就有一台車輛採用Continental 德國馬牌輪胎為原廠配胎。邁入第150周年，馬牌輪胎感謝回饋，消費者凡於即日起至2021年2月10日止，於全台德國馬牌輪胎授權店家購買四條馬牌輪胎(14及14吋以上)，即可獲贈馬牌150週年紀念版「多功能臭氧抑菌器」乙個。







活動資訊

活動期間：2021年1月1日至2月10日止

活動網站：http://continental2021cny.com.tw

活動辦法：活動期間至全台德國馬牌輪胎授權店家，購買四條馬牌輪胎（14吋以上），即可獲贈馬牌150週年紀念版「多功能臭氧抑菌器」乙個（數量有限，送完為止）



好禮介紹：

臭氧除菌，高效去除異味及潛在病毒細菌

USB電源輸出，可同時進行充電消毒

12X12X20公分，輕奢隨身小物，適用各種場域

1.2公升大容量，隨時安心消菌

觸控式馬牌經典圓馬商標呼吸燈、七色炫彩燈光，智慧營造氛圍

歐盟CE認證，打造國家級安心感

※注意事項：

1.本活動僅限懸掛活動橫布旗之店家及台灣開利耐特銷售之產品，實際促銷條件仍以各零售店之個別銷售條件為準。

2.贈品以實物為準，數量有限，贈完為止，不得兌換等值現金或以其他贈品替換。

3.詳細活動辦法以本公司實際公告為主，馬牌輪胎保有隨時修改及終止本活動之權利。