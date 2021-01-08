特企／突破百萬用戶！GoShare發表2020亮眼成績單

GoShare 移動共享服務揭曉與百萬用戶共同完成的 2020 亮眼成績單，無論是用戶成長、服務佈局、創新體驗、創意玩法，均創造了獨一無二的業界指標與都會風潮。

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圈粉超過 100 萬用戶，領軍台灣移動共享熱潮

人氣最高：GoShare 用戶數成長持續刷新紀錄，較去年同期增幅達 150%。





騎乘體驗最優質：從北到南，6,000 輛 GoShare 車輛服務 5 座城市、1 條觀光路線，涵蓋 4 種白牌與綠牌車款，輕鬆駕馭優越性能、便捷科技與時尚質感。





移動選項最多元：3 種服務隨心選擇，從日常趴趴走的「 GoShare 隨借隨還」、暢遊山海景緻的「GoShare DOTS 定點借還」，到為企業差旅量身打造的「GoShare for Business 企業方案」，想怎麼騎就怎麼騎。





號召力最強：GoShare 車輛總換電數達 100 萬次，70% 由 GoShare 用戶自主換電。





26~35 歲通勤族成為 GoShare 騎乘主力，最搶手時段和熱點大公開，哪裡都是 GoShare 的自由伸展台





每天使用 GoShare 的用戶中，高達 40% 至少騎乘兩次，讓人愛不釋騎。





5-9pm 騎乘最熱門，六大搶手地區 —— 台北「東區商圈」、新北「樂華夜市」、青春山海線「淡水捷運站」、桃園「桃園火車站」、雲林「斗六車站」，台南「藍晒圖文創園區」。





想去哪就去哪，全台捕捉野生 GoShare，從基隆、宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗，到南投、台中、嘉義、屏東、高雄，都有 GoShare 的身影！





超有梗創意與熱血互動更勝以往，社群新鮮趣事再次顛覆想像





個人租借 2,222 次、累積騎乘 6,438 公里、換電 1,366 次、推薦好友成功 5,339 次 ... 最狂鐵粉事蹟 GoShare 獨有！





「最夯網紅」讓用戶爭相騎乘 —— GoShare 情人節限定粉紅車，每趟租借時間是其他車款的 3 倍。





愚人節 GoShare 惡搞變身 「NoShare 」，一天 $15 騎到飽，10 分鐘內超過 90% 車輛被租借。





整合創新科技和獨家玩味，全台首創 4 大玩法，日常移動、騎乘好康、都會風格一手搞定





全台首發，整合 Apple Pay 與 NFC 技術實現「TAP & GO 感應預約」：更於亞太區率先使用「預授權Delayed Capture」，不需預扣信用額度就能付款授權，手機一觸就自動秒速預約，騎乘結束後輕鬆支付。





台灣首秀，與 Visa 帶來「趟趟隨機即享 $1 元驚喜結帳」：使用 Visa 卡綁定 Apple Pay 支付的用戶中，超過 50% 已享受當筆 $1 元結帳。





「GoShare Select 挑剔指南」精選頂級美味：「SCAN & PAY 」功能讓用餐付款一氣呵成，GoShare 用戶最愛吃連獲三屆米其林必比登推介的「雙月食品社」。1 月 1 日起好評延長，享受最低 64 折起獨家驚喜。

首度融入「騎士挑戰」遊戲化體驗：每天萬人解鎖新挑戰，騎乘獎勵輕鬆賺。