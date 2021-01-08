腋下狐臭冬季更難擋？別猛用體香劑止汗劑！醫：正確治療可斷根

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冬天腋下狐臭更濃郁？ 當心穿太多加重臭汗症
近年冬季皆有霸王級寒流，民眾以為低溫有助減少腋下「臭烘烘」的困境。然而，冬天穿戴厚重衣服，依然會造成體臭、汗臭、狐臭揮之不去。萊佳形象美學診所整形外科醫師薛榮華指出，狐臭或臭汗症的原因，來自於人體腋下的「頂漿腺」分泌過度旺盛。臭汗問題通常好發於青春期後，女性又比男性情形更明顯，而且具有一定比例，是與遺傳家族史有關。
薛榮華說明，頂漿腺分布於腋下、會陰、乳暈附近，由於頂漿腺會分泌白黃色液體，與皮膚表面的微生物作用後，不但會產生濃郁惱人的味道，更會在衣服上留下黃色汗漬，造成患者莫大的社交困擾。醫師指出，雖然冬季低溫乾爽，頂漿腺分泌旺盛的狀況若未改善，有可能因爲穿了厚重衣物，導致悶熱讓狐臭味道變得更為濃郁難聞。
體香劑異味「擋不住」 醫勸亂用恐引發毛囊炎
為解決腋下異味，不少人選擇含有香料的體香劑、止汗劑。但若未經醫師診斷自行使用這類氣體產品，容易造成皮膚發炎及過敏。薛榮華指出，市售多數的止汗劑、體香劑成分中含有鋁化物，雖然可以增加汗管滲透性，讓真皮吸收汗液，卻也會造成汗管出口阻塞，導致減少排汗。常見成份如醛類、鞣酸類，易引起毛孔阻塞甚或毛囊炎，所以只建議短期應急使用。
「在頂漿腺尚未完全發育完成或味道還不嚴重時，可藉由止汗劑或體香劑遮蓋味道，但這是治標不治本的方法！」薛榮華表示，要解決腋下臭汗必須尋求專科醫師協助，針對個別狀況給予治療，而臭汗症多半與家族遺傳史有關，父母之一有狐臭的問題，下一代出現狐臭的機率高達40%至50%。有困擾的民眾應諮詢醫師診斷，尋求最適合的解決方式。
該手術還是非侵入式治療？ 醫師依嚴重性判斷
薛榮華表示，針對狐臭有侵入式治療與非侵入式治療。侵入式治療以開刀手術為主，傳統手術方式容易有傷口癒合、身體其他部位代償性出汗等影響，患者手術前多需要審慎考量。新的手術方式是旋轉刀微創手術，利用旋轉刮刀深入皮下組織將頂漿腺腺體刮出，再以導管吸走。手術傷口小、恢復日常生活機能也快，且較不易有代償性出汗的問題。手術後再加做除毛雷射亦可同步淡疤、除毛，頗受女性族群歡迎。
非侵入式治療則有肉毒桿菌素注射、微波熱能治療等方式。薛榮華解釋，施打肉毒桿菌僅適用於症狀輕微或是初期患者，且需要每年施打。而用微波熱能來破壞頂漿腺，進而改善多汗與異味，雖然療程時間短，但是花費高於手術治療，也是需要考量的一環。
薛榮華建議，當臭汗症影響到日常生活，應與專業整形外科醫師進行討論，切勿自行使用坊間偏方，以免造成皮膚問題。醫師會根據年紀、性別、職業、出汗及狐臭的嚴重程度，為患者擬定最適合自己的治療計劃，才是解決身體「臭烘烘」的根本方法。
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