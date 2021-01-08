▲ Volvo 年銷量破 7,000 台 XC60 最熱賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧 2020 年受疫情挑戰，Volvo 先在 11 月達成總掛牌數 798 輛，創下在台運營以來單月新高紀錄，隨後又於 12 月收關前交出 964 輛佳績，連續兩個月銷售屢破紀錄。綜觀全年 Volvo 在台總掛牌數達 7,054 輛，對比 2019 年成長 8.93%，尤其在 Mild Hybrid 車型全線到位後，第四季迎來月均銷 799 輛的水準。
2020 年熱銷前三名車款依序為 XC60、XC40 與 XC90，XC60 總銷量達 2,113 輛、對比 2019 年增長 10.86%；XC40 掛牌數達 2,054 輛，年增長 49.6%；旗艦休旅 XC90 則以 1,036 輛、年增長 16.4% 位居第三。PHEV 產品陣線也以全年銷售 652 輛遠超過 2019 年 252 輛，大幅成長 158%，佔整體銷量 9.3%（此佔比未計算48V MHEV）。
為實現 2025 年「50% 油電車、50% 電動車」目標，Volvo 於 2020 台北新車大展時宣佈「新能源元年」啟動，積極布局 Plug-in Hybrid 雙能電動車款在台銷售策略，同時因應電池成本降低即時調降車價，而後加碼提高鋰電池保固條件為 8 年 16 萬公里，再於年式改款時接續導入 Mild Hybrid 輕油電，汰換傳統汽油引擎。