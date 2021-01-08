▲ 倍耐力 Diablo Rosso™ 銷量超過 500 萬條里程碑

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Diablo™ 與 Diablo Rosso™ 品牌的起源
Diablo™ 代表倍耐力為摩托車領域設計的高性能輪胎。自 2002 年投入市場以來，Diablo™系列已經迅速發展，其家族系列涵蓋了專用於其它市場級距的胎款，從專業賽事用胎到對應市售高性能跑車使用的頂級跑胎，都是倍耐力 Diablo™ 的涵蓋範圍。
Diablo™ 這個品牌在成熟的頂級市場與專業兩輪賽事中，不只享負盛名，更擁有超過 18 年的經驗、專業技術與所向披靡的光榮勝利紀錄。在 Diablo™ 的品牌旗幟下，Diablo Rosso™ 是專為二輪速度機器享受彎道操控樂趣研發而生的胎款。「Diablo Rosso™」品牌名稱的誕生，是為了紀念 1922 年以來，義大利國家賽車隊使用的的獨特代表色彩 – Racing Red（Pantone®色號 185C）。
除了世界上知名的摩托車製造商選擇以 Diablo Rosso™ 作為旗下頂級車款的標準配胎之外，國際知名專業媒體與網站都一致認為 Diablo Rosso™ 是當代高性能摩托車車款的用胎標準。目前 Diablo Rosso™ 產品線旗包括 Diablo Rosso™ Corsa II，Diablo Rosso™ III，以及 Diablo Rosso™ Scooter。
至今，Diablo Rosso™ 系列已在全球累積銷售達到 500 萬條的重要里程碑。