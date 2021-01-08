買星巴克獲女店員「手繪插圖」！他驚喜求解 網一看笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 16:57:25
台灣人喜歡喝咖啡，街頭巷尾咖啡廳隨處可見，而其中來自美國的星巴克，除了提供香濃咖啡，店員還會在客人的杯上註記飲料品項、姓名，有時候甚至寫下祝福話語，成為一大特色。就有位男網友透露，自己去星巴克買咖啡時，一位女店員在他的杯上畫下「神秘插圖」，讓他又驚又喜直呼第一次看到，但其他網友看到圖案卻全都笑翻，引發熱議。
有位男網友在PTT發文，透露自己剛剛去星巴克買了杯外帶熱拿鐵，結果長得很可愛的女店員在原PO的杯子上面畫了一個圖案。從原PO分享的照片可以看到，女店員所繪圖案疑似是一隻可愛的熊寶寶頭像，但圓滾滾的模樣也有點像是豬娃娃。原PO驚喜表示，「之前只有看過畫笑臉的，第一次看到這種圖案」，好奇詢問大家「星巴克女店員畫這個圖案是什麼意思啊？」雖然明明是店員與顧客溫馨的趣味互動，但網友卻紛紛吐槽笑稱，「萊豬？」、「台灣豬標章啊」、「她想畫豬，但是又覺得不妥，只好多加幾筆改成熊」、「有梗，跟上時事」、「溫T豬，溫體豬的意思」、「就是因為這隻豬豬。你每天都會再去買一杯」。另外也有網友打趣表示，「暗示很明顯了，還不快上」、「加油！可以衝了，鄉民支持你告白」、「好可愛欸，可以衝了」。（編輯：倪浩軒）