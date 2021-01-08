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告別濕冷　來自日本KFK-301「暖呼呼神器」帶來四季舒爽

生活中心/綜合報導

2021-01-08 20:00:00

▲建立良好的烘被習慣，簡單的步驟，就能體驗尊榮的睡眠享受。（圖／NOWnews攝)
▲建立良好的烘被習慣，簡單的步驟，就能體驗尊榮的睡眠享受。（圖／NOWnews攝)

東北季風、寒流陸續來襲，台灣各地氣溫降低，濕冷偏涼的天氣，讓許多人夜晚睡眠總感到手腳冰冷，因此對於保暖衣物，小家電的需求逐漸增加。而換季時節往往是過敏族群的惡夢，冬季帶來的種種問題，要怎麼一邊保暖，又能減少噴嚏連連呢，其實從釜底抽薪做起，像是建立良好的烘被習慣，簡單的步驟，就能讓全家人暖呼呼，又不被過敏打擾的度過寒冬。

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▲建立良好的烘被習慣，簡單的步驟，就能體驗尊榮的睡眠享受。（圖／NOWnews攝)
▲建立良好的烘被習慣，簡單的步驟，就能體驗尊榮的睡眠享受。（圖／NOWnews攝)
每到冬天，一回到家就想立刻鑽進被窩裡取暖，但台灣潮濕的氣候，總讓被子、床墊散發出令人打顫的冷意，就算縮在被褥裡一陣子想要「自我取暖」，手腳依舊「冷枝枝」，一覺醒來，身體更有如冰塊般地難以動彈，一不小心還因此感冒。但其實，想要暖呼呼睡上一覺沒那麼難，像是靠輕盈小巧的日本IRIS OHYAMA 高機能烘被機(KFK-301)， 只要10秒設定，5分鐘就能仿效古人「黃香暖被」讓一家人在暖暖的被窩裡睡上一晚，而想要體驗更尊榮的享受，更可以在芳香盒中加入喜歡的精油，增添芳香舒適，讓睡眠體驗再升級。
▲冷颼颼的夜裡，日本IRIS
▲冷颼颼的夜裡，日本IRIS OHYAMA 高機能烘被機，讓妳的被窩比暖男還暖。（圖／NOWnews攝)

日本IRIS OHYAMA 高機能烘被機(KFK-301)加入四種模式，其中「暖風模式」，只要5分鐘的高溫風可暖和冰冷的棉被，可在就寢前使用，讓血液循環不好的人，在冷颼颼的夜裡，一躲進被窩裡就能立即感受，有如置身天堂的暖感，讓冰冷的手腳瞬間得到救贖。

▲除了冷颼颼的冬天，該款烘被機內建四種功能，可因應一年四季各種氣候，還給棉被蓬鬆柔軟的樣子。（圖／NOWnews攝)
▲除了冷颼颼的冬天，該款烘被機內建四種功能，可因應一年四季各種氣候，還給棉被蓬鬆柔軟的樣子。（圖／NOWnews攝)

另外，「冬模式」帶有30分鐘的強力高溫風，可讓棉被變的鬆軟，再使用「夏模式」使用溫風乾燥後，再利用送風將熱氣排出，不管是冬天還是夏天，都能將被褥裡的濕氣趕走，還給棉被原本的舒適感受。

可別以為烘被機的功能只有如此， 對於換季時的過敏族來說更是一大福音，日本IRIS OHYAMA 高機能烘被機(KFK-301)的「除蟎模式」有著50度以上的暖風，可以幫助滅絕塵蟎，再藉由吸塵器、除塵滾輪等用品輔助，更加有效除蟎，遠離過敏原。同時，對於濕氣、或降雨較多的地區來說，更可用來烘鞋速乾速暖，讓一家人裡裡外外都能遠離潮濕與冰冷。

▲對於濕氣、或降雨較多的地區來說，更可用來烘鞋速乾、速暖，讓愛鞋的壽命更長。（圖／NOWnews攝)
▲對於濕氣、或降雨較多的地區來說，更可用來烘鞋速乾、速暖，讓愛鞋的壽命更長。（圖／NOWnews攝)

日本IRIS OHYAMA同系列商品日，在日本銷售突破300萬台，而台灣四面環海，氣候偏屬潮濕，各地相對濕度動輒超過70、80％，大多數台灣人的觀念，遇到冷會想到電暖器，解決過敏會想到空氣清淨機。事實上，從根本做起，讓接觸肌膚的棉被暖起來，不僅心靈也跟著暖呼呼， 在季節交替、悶濕天氣、雨季、寒冬都可以用來暖被、除蟎，替每天都要睡的棉被、床墊淨化，散發出有如日曬的好味道。

日本IRIS OHYAMA 高機能烘被機(KFK-301)有3種安心防護機制，預防過熱，總重1.8公斤、約一個背包大小，輕巧好收納，不管是居家使用或是出外旅行，都能跟著一起說走就走。

 

想要感受到更多實際應用，可到官網https://bit.ly/38n6WBO；或是臉書粉絲團http://bit.ly/3nqMww2，看看網友們的使用心聲。
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