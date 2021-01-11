大掃除像年獸來一樣可怕？IRIS i10吸塵器掃蕩居家死角

民眾在迎接盛大跨年活動之後，2021年雖初來乍到，但緊接而來的年度大事「農曆春節」，可得開始籌備了。相信到了過年前夕，採買年貨、大掃除等除舊布新的工作，許多人都會陸續超前部署，不過說到最艱難的大掃除，對於久久打掃一次的家庭來說，要解決長年塵埃可是場革命性的戰爭，所幸科技日新月異，大掃除不必再搞得灰頭土臉，靠著有高達185W吸力以及26Kpa的真空度、以及智慧偵測自動模式的黑科技無線吸塵器，就能告別大掃除惡夢，簡單優雅地與家人團聚迎新年。

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在家中，各式各樣的俗塵無處不在，從肉眼所見的灰塵到細小塵蟎，通常一周沒打掃，對居家美觀、人體呼吸各方面多有影響。當久久清理一次，是否有過家中吸塵器不給力，在櫥櫃的邊邊角角、拉門邊縫、地毯上的厚實棉絮等，都需要反反覆覆，來來回回好幾次，才能將各種藏汙納垢清掉呢，而市面上多數吸塵器所附的多款吸頭配件，看似應用性廣，但講求直覺性的你，是否用的總是那一兩隻呢？事實上，好的吸塵器吸頭不用多，只要吸力強，配上智慧人性化科技，就能輕鬆不費力，將髒東西一網打盡。

▲好的吸塵器吸頭不用多，只要吸力強，配上智慧人性化科技，就能輕鬆不費力，將髒東西一網打盡。（圖／NOWnews攝)

各國血統的吸塵器，民眾在挑選前一定會經過試用，與上網看各種開箱功能解說，但其實，好的吸塵器功能首要講求硬底子，來自日本的IRIS OHYAMA「i10高效兩用充電式直立吸塵器」號稱IRIS史上最強5倍吸力強化，99%除塵率，吸力功率來到市面無線機種高規的185W，26Kpa的真空度，i10內構核心搭載強力磁鐵與DC無刷馬達結合，利用流體力學，創造出全新的高效馬達，讓家中大小塵埃、顆粒全都收服。





i10看似傳統直立式吸塵器，但可因應家中環境改變型態，以直立式、手持兩模式，從地板到中高位的書櫃、桌面、都能輕鬆掃蕩。除了吸力強，內建的自走式吸頭，只要些微出力，就可以輕鬆完成掃除，相當適合有長輩的家庭使用。



▲i10自走式吸頭，只要些微出力，不慣男女老少，都可以輕鬆打造無塵居家空間。（圖／NOWnews攝)