嘉基因營造維護員工健康環境　榮獲就業績優

嘉義基督教醫院因提供全程、全齡、全人等不同階段的身心靈照顧，共同開創幸福健康職場、積極促進中高齡及高齡者就業，更積極推動智慧醫療及友善職場，創造一個讓員工安心且放心工作的環境，而榮獲衛福部109年度績優健康職場「健康關懷獎」及勞動部頒發第二屆「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」。

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嘉義就業中心劉達源主任表示，勞動部多年來在中高齡就業部分努力耕耘，成果逐漸展現，嘉基連續兩年獲獎相當不容易，實屬非營利組織的標竿，也期待企業對於中高齡者的進用與工作環境的友善能夠更加重視。

超過30年年資的員工楊恩慈指出，兩年前一度急性青光眼，雙眼視力模糊，治療後的恢復期須戴墨鏡上班等種種不便，感謝主管與同仁都非常體諒，因此而低潮、沮喪時也給予充分支持與陪伴，讓我感受到職場的友善非常感動。

嘉基院長姚維仁說，嘉基極為看重員工身心靈各方面的照顧以及工作的幸福感，設有院牧部、好消息協談中心，定期或不定期的員工深度關懷，讓員工保有完整的身心靈健康環境。嘉基會持續推動高齡友善環境及員工的身心靈健康促進並努力耕耘，為回饋與服務社會盡一份心力。

嘉基為維護員工的健康福祉，預防人因性危害及避免環境不友善所帶來的傷害，依各單位作業屬性、流程等不同，以及員工意見與需求的蒐集，持續推動各項環境友善措施，更設有「健康促進醫院委員會」，透過文化、組織、環境與流程的整體規劃，系統性推動健康促進。