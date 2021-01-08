驚人任性價，好動版83.9萬、任性版89.9萬─全新Ford Focus Active正式上市

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此次Ford特別邀請金獎影后林依晨再續前緣，擔任The All-New Ford Focus Active形象代言人，並於新車上市發表會親臨現場，帶來全新「迷路」微電影廣告首播。片中林依晨以多款造型呈現不同人生階段的女性樣貌，更攜手現實生活中的閨蜜於劇中一同飆戲，呼應Ford不只是提供駕馭樂趣和最高安全，最重要的是能夠陪伴車主經歷每一趟精彩的人生旅程，以「也許迷路，才是最迷人的那條路，因為勇敢迷路，是為了讓心可以抵達」，為好動任性的中型跨界休旅性格定調。
全新Focus Active採用歐系美學設計，並融合越野元素，打造流線時尚的跨界扮相，前臉以Active專屬霧黑稜格水箱護罩，搭配Active專屬LED前霧燈組設計與Active專屬高抗磨運動套件（包含前後下擾流／四輪拱處／側裙），以及Active專屬運動車頂架，形塑精彩奪目的樣貌。車身足踏Active五幅雙色切削鋁圈與Goodyear EfficientGrip Performance輪胎，帶來兼顧市區舒適靜謐體驗，以及郊區濕地抓地力的優異表現。
內裝部分亦延續歐系顯而易見的跨界風格，雙側前門與儀錶板流暢銜接，結合Active專屬標誌座椅（任性版搭載駕駛座8向電動座椅）、躍動藍座椅縫線、躍動藍車門內飾板，營造出動感年輕化的視覺效果。
基於Ford新世代C2平台所開發的新車型，全新 Focus Active具備中型車尺碼之2,700mm軸距，創造同級最出色的車室空間，同時維持最適切台灣道路環境的車身尺碼，其中跨界休旅的車格，則賦予全新 Focus Active更高的駕駛坐姿，提供更寬廣的駕駛視野，後座乘客也享有更便捷的上下車體驗。
全新 Focus Active採用德國Ford原廠專屬調校多連桿後獨立懸吊，於前後控制臂轉向座採用新設計，使用新調校減震筒與簧圈，將其行程加高並優化參數，延續Ford Focus車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性（前懸提高40mm／後懸提高44mm），其離地高度增加至163mm，搭配後獨立式懸吊系統，展現從容穿梭都會與郊區的能力。
全新 Focus Active亦具備同級唯一的多地形處理能力，透過調整動力輸出、變速箱、巡航系統，以及轉向及空調系統，提供標準／省油／運動／防滑／簡陋（非鋪裝）路面等多達5種的多元地形動態行車模式；其中防滑模式適用於摩擦係數不一之各種道路，如台灣郊區常見路段部分積水、高山結霜、積雪、雨後泥濘、郊區草地、海邊石礫與卵石，而簡陋（非鋪裝）路面模式則可確保車輛於表層軟質（沙／雪／濕泥），且崎嶇不平之路段時行車動態表現穩定。
全新 Focus Active同樣搭載1.5升EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，結合SelectShiftTM八速手自排變速箱，以同級第一動能輸出的182ps、24.5kg-m的強效動力滿足消費者，同時擁有最佳16.4km / L 的一級油耗表現，搭配E-Shifter電子排擋旋扭、方向盤換檔撥片，讓駕駛者可依需求享受操控樂趣。
同級唯一 標配 Level 2等級自動駕駛科技
全新 Focus Active搭載Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的Level 2自動駕駛[1]，包含領先同級車款導入之iACC智慧型定速巡航調節系統（任性版專屬），以及在0-200km/h內可作動的ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）、LCA車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、PCA前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB全速域輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR道路標誌識別輔助系統等，帶來全面的智慧安全科技體驗，結合標配6具SRS輔助氣囊及超高強度硼鋼車身結構，在恣意暢遊的同時，保障駕駛者與乘客的旅途安全。
[1] Level 2自動駕駛系統係為依據SAE International所發布之標準而定，其符合標準功能包含ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統（附低速跟車）結合LCA車道導正輔助功能。
全新 Focus Active擁有高科技含量內裝配備，全車系標配8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，並支援Apple CarPlay™及Android Auto™[1]系統，以及緊急通訊救援系統等便捷功能，讓用車人更便利安全地與娛樂通訊生活保持無縫接軌與全時連線，並提供Qi無線充電面板滿足智慧生活所需；HUD智慧型抬頭顯示器則為駕駛帶來目不離路的從容駕馭姿態。此外，更配置丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響系統，搭載9支環艙劇院揚聲器及1支重低音喇叭（含擴大機及等化器系統），675W功率輸出，讓車室的聆聽品質彷若家庭劇院般，帶來高質感駕乘體驗。
[1] Ford SYNC®3 娛樂通訊整合系統能夠支援Apple CarPlayTM及Android Auto。Apple、Apple CarPlayTM、iPhone、Apple Maps以及Siri為Apple公司所有之商標。Android Auto為Google公司所有之商標。Apple CarPlayTM支援安裝iOS 7.1或以上版本的iPhone 5或後續機型，Android Auto 與大部分搭載Android 5.0 以上之裝置相容。
全新 Focus Active將帶領消費者探索更多元的生活型態，以六大同級[1]No.1產品優勢搶攻市場，提供EcoBoost®182好動版與EcoBoost®182任性版雙車型，建議售價分別為83.9萬與89.9萬，同時，即日起至1月31日止，訂購全新 Focus Active任一車型，即可享優惠價NT$ 29,900加購Active專屬Thule車頂旅行箱組（市價NT$ 49,700），引領車主暢玩歐風跨界時尚。全新 Focus Active車系編成售價如下：
| 全新 Focus Active
| EcoBoost®182好動版
| EcoBoost®182任性版
| $ 83.9萬
| $ 89.9萬
[1] 同級係指國產百萬級距內車長於4.3 米至4.5 米內之中型跨界休旅車。