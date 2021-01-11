NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

怕染疫不做篩檢？大腸癌無症狀　當心早期拖成晚期！

今健康

2021-01-11 12:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
新冠肺炎警報至今尚未解除，不少民眾因擔憂染疫遠離醫院，不僅就診人數減少，甚至有病人出現症狀仍不敢就醫。醫師提醒，疫情期間確有大腸癌篩檢率下滑情形，呼籲民眾在積極防疫的同時，有症狀即應就醫看診，並接受大腸癌相關篩檢，及早確診或接受治療以避免病情惡化。
我是廣告 請繼續往下閱讀

大腸癌症狀不明顯　5成確診已中晚期

台中榮民總醫院大腸直腸外科蔣鋒帆醫師表示，大腸癌持續蟬聯十大癌症之首，發生率持續居高不下，不過自國內提倡大腸癌篩檢以來，初期確診有增加的趨勢，這表示民眾普遍已對定期篩檢的有一定程度的觀念。惟自疫情期間，有民眾因怕染疫不願前往醫院，甚至出現身體狀況也不願意檢查的情況，對患者或風險族群而言相當不利。


蔣鋒帆醫師進一步解釋，大腸癌是一種進展相對緩慢的癌症，國人初期確診也有上升趨勢。但由於初期症狀不明顯，不少患者在初期時甚至無任何異常症狀，等發現明顯症狀，往往已進入中晚期。三、四期的患者約佔一半左右，已出現遠處轉移情況者則佔近2成比例。


蔣鋒帆醫師表示，疫情期間不願篩檢或回診，恐如同放任癌細胞生長。最怕民眾罹癌不自知，又因擔憂疫情不敢至醫院檢查，導致確診時已經是晚期或轉移。呼籲民眾應持續關注自己的健康狀態，該做的檢查還是得做，特別是有相關症狀更不宜拖延。


#大腸癌 #十大癌症 #癌症 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #糞便潛血檢查 #大腸鏡
#大腸癌 #十大癌症 #癌症 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #糞便潛血檢查 #大腸鏡



大腸癌治療早晚期差異　晚期可用標靶縮小腫瘤再手術


晚期大腸癌常見轉移至肝臟、肺部、骨頭、腦部，不僅損害人體各器官，且期數越晚越不利。民眾熟知的大腸癌症狀，包括血便、貧血、體重減輕、排便型態改變，但其實不少患者確診為晚期大腸癌時，臨床症狀也是若有似無，因此篩檢對於大腸癌治療更形重要。


蔣鋒帆醫師說明，及時篩檢早期發現，仍是治療大腸癌最重要的原則。目前大腸癌治療因早晚期而有差異。早期大腸癌接受手術可達到良好治療和預後。晚期大腸癌則需要全身性治療，如免疫治療、化學治療、標靶治療等方式。


隨著精準醫學發展，大腸癌病人也會先接受基因檢測，決定適合的標靶藥物。晚期患者有機會使用標靶藥物將腫瘤控制縮小後，再進行局部手術切除，預後情形較以往更理想。醫師指出，針對大腸直腸癌採取多專科團隊治療，已是目前的趨勢，鼓勵病人積極與醫護團隊配合，妥善接受治療。


大腸癌定期篩檢　無症狀者50歲也該做


蔣鋒帆醫師提醒，減少進入醫院是為避免肺炎病毒傳染，但也因此暴露在大腸癌延誤確診的風險中。提醒一般民眾和高風險族群，達到建議年齡標準時務必得接受篩檢。不可單憑症狀自行評估，以免傷害健康，錯失治療時機。


大腸癌發生高峰期約在65歲左右，而早期發現有利及早治療，醫師建議，一般無症狀民眾，也可在50歲開始定期糞便潛血檢查、大腸鏡等篩檢。高風險族群則可以提早從40歲開始。少數有家族史者建議在青春期時就開始檢查。


蔣鋒帆醫師表示，家族史和生活型態是影響大腸癌最主要的風險因子，若再加上生活型態不佳，如熬夜、抽菸、飲食或作息不正常等，風險更是其他人數倍以上。提醒民眾，疫情期間防範大腸癌應留意定期篩檢並確實做好防疫，保持良好生活習慣，避免風險因素，可幫助預防大腸癌或及早發現相關疾病。


#大腸癌 #十大癌症 #癌症 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #糞便潛血檢查 #大腸鏡
#大腸癌 #十大癌症 #癌症 #武漢肺炎 #新冠肺炎 #糞便潛血檢查 #大腸鏡



《延伸閱讀》


．年輕人得大腸癌比較危險？醫師籲及早檢查避免發現就晚期


．十大癌症之首大腸癌可預防，國健署：50歲起定期篩檢降死亡風險

以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。
關鍵字

    NOW民調中心

    您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

    您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

    繼續作答
    李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

    李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

    繼續作答
    喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？

    喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？

    繼續作答
    我是廣告 請繼續往下閱讀
    即時
    推薦閱讀