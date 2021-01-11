怕染疫不做篩檢？大腸癌無症狀　當心早期拖成晚期！

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大腸癌症狀不明顯 5成確診已中晚期
台中榮民總醫院大腸直腸外科蔣鋒帆醫師表示，大腸癌持續蟬聯十大癌症之首，發生率持續居高不下，不過自國內提倡大腸癌篩檢以來，初期確診有增加的趨勢，這表示民眾普遍已對定期篩檢的有一定程度的觀念。惟自疫情期間，有民眾因怕染疫不願前往醫院，甚至出現身體狀況也不願意檢查的情況，對患者或風險族群而言相當不利。
蔣鋒帆醫師進一步解釋，大腸癌是一種進展相對緩慢的癌症，國人初期確診也有上升趨勢。但由於初期症狀不明顯，不少患者在初期時甚至無任何異常症狀，等發現明顯症狀，往往已進入中晚期。三、四期的患者約佔一半左右，已出現遠處轉移情況者則佔近2成比例。
蔣鋒帆醫師表示，疫情期間不願篩檢或回診，恐如同放任癌細胞生長。最怕民眾罹癌不自知，又因擔憂疫情不敢至醫院檢查，導致確診時已經是晚期或轉移。呼籲民眾應持續關注自己的健康狀態，該做的檢查還是得做，特別是有相關症狀更不宜拖延。
大腸癌治療早晚期差異 晚期可用標靶縮小腫瘤再手術
晚期大腸癌常見轉移至肝臟、肺部、骨頭、腦部，不僅損害人體各器官，且期數越晚越不利。民眾熟知的大腸癌症狀，包括血便、貧血、體重減輕、排便型態改變，但其實不少患者確診為晚期大腸癌時，臨床症狀也是若有似無，因此篩檢對於大腸癌治療更形重要。
蔣鋒帆醫師說明，及時篩檢早期發現，仍是治療大腸癌最重要的原則。目前大腸癌治療因早晚期而有差異。早期大腸癌接受手術可達到良好治療和預後。晚期大腸癌則需要全身性治療，如免疫治療、化學治療、標靶治療等方式。
隨著精準醫學發展，大腸癌病人也會先接受基因檢測，決定適合的標靶藥物。晚期患者有機會使用標靶藥物將腫瘤控制縮小後，再進行局部手術切除，預後情形較以往更理想。醫師指出，針對大腸直腸癌採取多專科團隊治療，已是目前的趨勢，鼓勵病人積極與醫護團隊配合，妥善接受治療。
大腸癌定期篩檢 無症狀者50歲也該做
蔣鋒帆醫師提醒，減少進入醫院是為避免肺炎病毒傳染，但也因此暴露在大腸癌延誤確診的風險中。提醒一般民眾和高風險族群，達到建議年齡標準時務必得接受篩檢。不可單憑症狀自行評估，以免傷害健康，錯失治療時機。
大腸癌發生高峰期約在65歲左右，而早期發現有利及早治療，醫師建議，一般無症狀民眾，也可在50歲開始定期糞便潛血檢查、大腸鏡等篩檢。高風險族群則可以提早從40歲開始。少數有家族史者建議在青春期時就開始檢查。
蔣鋒帆醫師表示，家族史和生活型態是影響大腸癌最主要的風險因子，若再加上生活型態不佳，如熬夜、抽菸、飲食或作息不正常等，風險更是其他人數倍以上。提醒民眾，疫情期間防範大腸癌應留意定期篩檢並確實做好防疫，保持良好生活習慣，避免風險因素，可幫助預防大腸癌或及早發現相關疾病。
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