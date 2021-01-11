糖尿病得心血管疾病致命風險高？血糖監測藥物選擇有玄機！

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台灣糖尿病人口約有230萬人，但很多民眾還是相信偏方、相信透過飲食控制就可以讓糖尿病穩定下來，卻忽略糖尿病控制不佳，可能會增加心臟血管病變的風險。中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德提醒，心血管疾病是糖尿病患者死亡的主因，糖尿病族群發生心血管事件的風險，等同於正常人經歷過一次心肌梗塞。醫師提醒，糖尿病人在控制血糖的同時，更要注意保護心血管。
Q1:糖尿病患心血管疾病風險高?
杜思德理事長表示，心血管疾病更是糖尿病最大死因，不容小覷。因此糖尿病患者在預防心血管疾病方面，標準要比一般民眾來得更高，在治療上多會以「超前佈署」的模式進行，包括三高達標、戒菸、體重管理。
Q2:心血管併發症難治癒?
早年也有不少糖尿病患者服用藥物進行治療，不過發現雖然透過藥物有助於降低小血管併發症，但對於心血管等大血管併發症卻似乎不盡理想。
對此杜思德理事長表示，會有這樣的問題主要是因為以往治療糖尿病的藥物只有3種，且藥物本身可會有造成低血糖、增加體重等問題。現在的藥物已有7種口服降血糖藥物、5種以上的注射藥物，也有糖尿病血糖管理、自我血糖監測、連續血糖監測等，可針對不同患者的需求，進行介入與管控，更重要的是糖尿病人自己需要有預防意識，有低血糖、體重增加、血壓不穩定等情形時要盡快回診與醫師討論。
杜思德醫師以實際看診情況為例，約有30%左右的糖尿病人相對高齡，這群病人年紀普遍近80歲，不少個案已長期控制答25年以上，生活品質仍維持相當不錯的水準，也沒有心血管疾病問題，顯示糖尿病只要妥善接受治療與醫護團隊配合，仍可長期穩定控制。杜思德醫師強調，糖尿病只要控制得宜，保持健康生活型態，按照糖尿病照護團隊的治療規畫並「服膺領導」，就能兼顧血糖與保護心血管，降低發生心血管疾病的風險。
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