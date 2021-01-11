天冷低溫是心血管疾病旺季！泡溫泉勿過久、少吃高油脂食物

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溫差大血管收縮 主動脈剝離心肌梗塞易發生
強烈冷氣團來襲，體感溫度直逼零下，陸續傳出外送員猝逝，而各縣市皆有低溫猝死事件通報。康研診所院長、心臟專科醫師林俊忠表示，身體血管會隨環境「熱脹冷縮」，溫差過大易使血管收縮，導致血管阻力上升、血壓變高，而有急性心血管疾病風險，比如主動脈剝離，或血管斑塊破裂引起心肌梗塞、腦中風，與血管收縮異常引發的心律不整等疾病。
林俊忠提醒，溫度變化劇烈的冬季是心血管疾病「旺季」，包括高血壓、循環不良、中風、心肌梗塞，都容易在這段時間發生。過去亞東醫院曾根據院內資料分析心肌梗塞發病時間趨勢，發現每年8月過後心肌梗塞發生率逐步上升，在12月中旬左右到達高峰，隔年3、4月後進入緩和期。
林俊忠表示，患有心血管疾病、肥胖、高血壓、高血脂等風險族群，寒流期間要注意身體保暖與規律服藥。此外，痛風和高尿酸也不可掉以輕心，尿酸過高屬於廣泛的代謝異常，往往會合併高血脂、高三酸甘油脂、高血糖等疾病。當有上述風險因子，再遇上壓力、空污等環境因素，就容易促發心血管疾病。
天冷保護心血管 泡溫泉勿過久進補少吃高油脂
三高和慢性病等族群，天冷低溫時要注意自身保健。林俊忠表示，倘若近期血壓控制不佳，應回診由醫師調整藥量。日常生活務必做足保暖動作，比如從溫暖的室內移動到戶外時，容易接觸到室外冷風，一定要穿戴保暖，降低溫差對身體的傷害。
國人喜愛在冬天泡溫泉暖身，林俊忠提醒，如果泡溫泉時間太久，又沒有補充水份，可能會使血管內血液黏稠度上升，身體出現脫水情形，而且進出溫泉時溫差也大，建議心血管疾病族群，泡溫泉時間不宜過長。另外，不可泡溫泉同時飲酒並服用藥物，避免發生姿態性低血壓等意外危險。
冬天是進補高峰期，林俊忠表示，高血脂病人尤要注意飲食，如果一次吃下太多高油脂食物，如麻辣鍋、燒酒雞、薑母鴨，又要出入低溫戶外環境，容易有血管斑塊破裂甚至心肌梗塞風險。醫師表示，高血脂病人每3至6個月應回診追蹤，控制飲食並規則服用藥，或於每年7、8月接受健康檢查，有利於寒流到來前將血脂控制穩定，預防心血管疾病發生。
低溫時運動勿逞強 拉長暖身時間降低強度
天氣冷要注意運動強度，避免身體負荷過大。林俊忠建議，這段強烈低溫時期，習慣清晨外出運動者可改為室內伸展，比如練習棒式、深蹲等等，也能達到身體暖和的效果。至於戶外運動，應避免運動時間過長，像長時間登山、騎自行車等等，減少失溫危險。
林俊忠表示，運動雖然能夠讓身體加溫，但天冷時運動務必注意暖身，避免短時間內「火力全開」進行高強度動作。不少心血管案例是在一段時間未運動後，忽然從事高強度鍛鍊時發生。醫師提醒，冬季運動應循序漸進，拉長暖身時間、降低運動強度以確保安全。
近期亦傳出練跑馬拉松猝逝事件。林俊忠指出，最有利於養生、健康的運動方式，其實是「中強度」運動，身體會喘但不至於過累的狀態。在最大預測心跳85%以下，每周150分鐘的中強度運動，就能對身體健康產生最大的邊際效益。相反地，研究顯示，高強度訓練如三鐵、極限自行車等，有增加死亡率的可能。林俊忠表示，不是強度愈高、時間愈久的運動愈健康，中強度運動是更有效的方式。
心血管疾病發作徵兆 運動胸悶曾昏倒快就醫
林俊忠說明，心血管疾病的發生警訊，略可區分腦部、心臟、肢體三類症狀。腦部神經症狀包括頭昏、脖子緊、手腳無力、嘴巴歪斜、視力模糊、結膜出血。心臟血管與呼吸相關症狀則為胸悶、心悸、走路喘。肢體症狀要注意下肢水腫、是否躺平時覺得喘或呼吸困難，或是咳嗽咳出粉紅色泡沫，皆可能是心臟衰竭徵兆。
此外，如果在走路、運動時覺得胸悶、喘，尤其是突發性的昏倒，務必盡快就醫，檢查是否有心臟結構或頸動脈堵塞問題，林俊忠提醒，在許多心律不整、心臟病猝死事件中，昏倒是相對危險的徵兆，即便昏倒後自行甦醒，仍應及早至醫院接受相關檢查，避免憾事發生。
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