ME TOO女星險遭「性侵」　逃離狼爪終成一線女星

好萊塢女星安柏安德森，是

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如今的安柏已走出陰霾，她演藝工作之餘，

▲安柏將女主角芮琴的不安恐懼，發揮得淋漓盡致。（圖／車庫）

《靈冤而厲》故事講述芮琴幼時目睹母親難產，弟弟因為全身畸形而早夭，

▲安柏（左）坦言拍片時，自己處在精神緊繃的狀態。（圖／車庫）

安柏坦言，