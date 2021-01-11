ME TOO女星險遭「性侵」 逃離狼爪終成一線女星
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-11 22:00:00
好萊塢女星安柏安德森，是2017年爆發的「淫監」哈維溫斯坦性醜聞事件中，跳出來指證的受害者之一。回想起當時的狀況，安柏坦言自己雖然沒有被侵犯得逞，但這件事仍在她心裡造成很深的陰影，甚至有整整4年都覺得，發生這樣的事情都是自己的錯。
如今的安柏已走出陰霾，她演藝工作之餘，也大力提倡精神疾病去汙名化運動，「我們致力於打造一個更友善的環境，讓每個人可以大聲說出，並正視自己的精神問題。」她也希望透過電影《靈冤而厲》中，自己扮演的芮琴的故事，讓大家可以更了解受精神疾病所苦的人，以及疾病本身。《靈冤而厲》故事講述芮琴幼時目睹母親難產，弟弟因為全身畸形而早夭，母親也因此住進精神病院，為了忘掉幼時的創傷，芮琴離鄉背井到城市生活，期望與男友建立起屬於自己的家庭。然而某日一名陌生男子羅伯來訪，告知芮琴的奶奶在家鄉，被榔頭殘忍地敲擊致死，他懷疑當年早夭的艾薩克沒有死，正是榔頭案的殺人兇手。
安柏坦言，將近12周的拍攝期，自己幾乎隨時處在精神緊繃的狀態，好讓自己能順利進入角色，這也讓她直呼：「拍完這部電影，最想做的事情就是，好好放個長假！」
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