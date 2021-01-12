史上最硬發表會，Land Rover全新世代Defender風雨泥濘中震撼上市！(影片)

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回顧Defender的經典傳奇，始於1948年阿姆斯特丹車展Land Rover Series I的問世，不僅誕生一款膾炙人口的全地形越野車，也為Land Rover往後70餘年的輝煌歷史揭開序幕。1953年，特製化的State Review Land Rover巡禮車成為英國皇室御用座駕，確立其英倫頂級品牌的地位。隨後於1955年，Series I更完成名為The First Overland的世紀壯舉 - 這趟從倫敦出發，穿越歐亞大陸抵達新加坡的歐亞遠征，完美印證其耐用度與強悍的全地形穿越性能。
1958年融入革新設計語彙的Series II車系問世，持續針對底盤設計與動力系統升級優化，並於1966年量產突破50萬輛，成為家喻戶曉的頂級越野車款代表。從1969年的Series IIA到1971年的Series III，Land Rover將頭燈從內嵌式車鼻位置外移至車頭兩翼，至此定義了日後Defender經典的頭燈設計，並於1976年跨越量產100萬輛的歷史性門檻。
1979年後的Series III車系，導入恆時四輪傳動系統與中央差速鎖定裝置，並以來自Range Rover的線圈式彈簧取代傳統葉片式設定，搭配引擎與變速箱等優化工程，讓全地形性能獲得飛躍性的提升。其後至1990年，Land Rover正式將傳統以軸距分類的Series III家族改定名為Defender 90、110與130。
Defender車系自1990至2016年結束量產期間，持續針對引擎動力、變速系統、儀錶板與車體結構進行升級優化，但始終保持其無可錯認的經典輪廓。2019年法蘭克福車展，結合現代化設計語彙與無數創新科技的全新世代New Defender正式登場，完美接軌數位化世代，成為Land Rover有史以來最強悍的車款。
Land Rover設計長Professor Gerry McGovern OBE表示：「New Defender致敬經典，而非受經典所制約，這是屬於新時代的Defender。獨特的輪廓與完美的比例突顯其個性，引領渴望的同時，實現非凡的性能表現。引領目光的4x4視覺張力，更展現毫無妥協的設計思維與頂尖工藝水準。」
New Defender運用現代化設計語彙重新演繹經典風格，車身外型包含獨特的圓形頭燈、高離地間隙、前後短懸設定、側開式尾門、外掛式備胎，以及從Series II便開始採用的“Barrel Side”桶形腰線等設計元素皆完整保留，悉心延續70多年來的光榮歷史傳承。
車室內裝則以耐用度與機能性為設計導向，同時融入諸多巧思，包含致敬經典的雙橫樑結構中控台與「DEFENDER」徽飾鎂合金面板、散發粗曠風格的外露式鉚釘，以及耐磨織品內裝材質與防水橡膠地板等，建構極具個性化與識別度的硬派越野風格，並可依照個人需求提供標準5人座與5+2人座配置選項。
New Defender採用Land Rover最新開發的D7x（x代表極限）平台，運用輕量化鋁製單體式結構打造Land Rover史上最堅固的車身，剛性超越傳統結構三倍，能夠承受最高強度極限測試程序，為完全獨立的電子氣壓式懸吊系統提供堅實基礎。精心設計的幾何結構，更具備進入角 38°、穿越角 28°、離去角 40°的絕佳越野優勢。
New Defender首波導入110 D250 SE柴油動力和110 P300 HSE汽油動力，其中D250 SE搭載Ingenium 3.0L六缸渦輪增壓柴油引擎，可輸出249ps最大馬力及570Nm最大扭力，同時結合48V MHEV輕油電混合動力科技，能回收與儲存車輛行駛時損失的動能，藉此優化引擎運轉效能，讓動力發揮更平順並有效降低油耗；P300 HSE則搭載Ingenium 2.0L四缸渦輪增壓汽油引擎，具備300ps最大馬力和400Nm最大扭力。全車系標配AWD恆時四輪傳動系統、雙速加力箱及中央限滑差速器，並可選配主動式後軸差速鎖。最大拖曳重量高達3,500kg ，最高靜態車頂承重為300kg，最高動態車頂承重則為168kg，將能扮演與車主征服地表、從事各種探險活動的完美夥伴。
次世代越野科技包含Terrain Response 2 第二代全地形反應系統與ClearSight底盤透視科技，更首度導入全地形反應系統個人化調整功能(Configurable Terrain Response)，能讓駕駛進行更精確的全地形駕馭細節設定。世界頂尖的900mm涉水深度搭配全新Wade Mode涉水模式，更能進一步優化車輛涉水性能，應對洪水淹沒的道路時更具主宰力。
New Defender全新搭載Jaguar Land Rover集團最新世代Pivi Pro資訊娛樂系統，採用10吋高畫質中央觸控顯示幕。簡約直覺的操作介面結合更快的反應速度，超過90%的常用功能可在兩次觸控之間完成，讓駕駛者能更加專注於駕馭，藍牙連線功能並可同時支援兩組裝置，領先車壇的科技造詣，榮獲2020年歐洲AutoBest評委會SMARTBEST大獎評選。
New Defender全車系同時標配12.3吋全數位化HD虛擬儀錶板，可完整顯示多媒體娛樂、駕駛輔助資訊、全螢幕3D導航與電話等資訊，內建更加精密的中央處理器則提供流暢鮮明的圖形畫面；車內配置先進的ClearSight電子後視鏡，當行李或後座乘客擋住視野時，能透過即時視訊顯示車後影像，確保駕駛能清楚掌握後方動態。
尖端科技配備與連線功能套件，更讓New Defender成為Land Rover新一代的革命性車款，功能強大的智慧互聯系統，採用Jaguar Land Rover最新開發的EVA 2.0全新電子系統架構，擁有3大網域控制器，配置多達85組獨立處理器，具備強大的資訊處理功能，可同時處理21,000條車輛功能資訊與指令，為全地形反應系統提供重要的基礎。便利的SOTA (Software-Over-The-Air) 無線軟體更新功能，全車包含動力轉向、煞車、底盤和引擎等16項電腦模組可透過無線網路自行更新，無需往返保養廠，實現更為便捷、豐富和獨特的數位化使用體驗。
娛樂系統部分，New Defender全車系標配Apple CarPlay與Android Auto連線套件，可供車主隨時保持連線，輕鬆使用智慧型手機的導航、音樂與各項連線功能。英國鑑賞級Meridian音響系統亦為New Defender全車系標配，分別於D250 SE與P300 HSE提供400W與700W功率配置，讓車主盡情駕馭的同時，享受極致的聽覺饗宴。
New Defender完美結合最強悍的車體結構與尖端主被動安全防護科技，榮獲世界權威車輛安全認證機構Euro NCAP五星最高評等肯定。全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含360度3D環景顯影系統與360度停車輔助功能、ACC主動定速含車流排隊輔助功能、AEB自動煞車輔助系統、LKA車道維持輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、駕駛注意力監控系統、DSC循跡動態穩定控制系統、HDC 陡坡緩降控制與上坡起步輔助系統與TPMS胎壓偵測系統。不僅能從容征服艱困的天候地形，更能實現全方位安全防護。
四款專屬套件搭配生活風格精品，展現極致個人化風格
豐富的原廠選裝配件，向來是Defender車系的魅力所在。New Defender提供四款專屬套件選項﹕包含適合重裝探險的Explorer Pack探險家套件、享受戶外活動的Adventure Pack冒險套件，漫遊鄉野的Country Pack鄉村套件與風格時尚的Urban Pack都會套件。多元化的配件選項搭配一系列靈感源自Defender，由Land Rover與英國高性能戶外服飾品牌Musto聯名發表的Above and Beyond Collection生活風格精品系列，將能讓New Defender車主展現極致的個人化風格。歡迎即刻洽詢Land Rover全台展示中心預約試駕選購，啟動您的21世紀探險旅程。
為回饋台灣消費者的熱列支持，New Defender將以極具競爭力的售價與完整的售後服務禮遇，提供全台車迷輕鬆入主新世代4 X 4全地形王者的絕佳機會。全新21年式New Defender D250 SE建議售價267萬起，New Defender P300 HSE建議售價300萬起，入主即享0負擔6年原廠保養專案，首波到港P300 HSE車款將自即日起陸續交車。