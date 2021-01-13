新冠肺炎像面照妖鏡！村上春樹：暴露出日本政治缺陷！

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生活沒改變 但仍感受到空氣變了
問：疫情擴大，使得2020年是社會樣貌、甚至連歷史都改變的一年。請問您這一年過著怎樣的生活呢？
答：作家本來就是一個人一直在家工作。尤其我的社交範圍很窄，所以不覺得日常生活因為疫情而改變。早上起床後，在附近跑步、工作、聽音樂、喝啤酒，然後睡覺。我這樣的生活幾乎沒有改變。
不過，世界改變很大，即使是一個人寫作，也會感受到這樣的空氣。所以我也不得不時時思考，要如何對應。我認為疫情只是改變世界的各種因素之一。IT現在正引發了像新工業革命的風潮；氣候變遷也在進行中；民粹主義和全球化也持續中，世界一直在蛻變。在這樣的潮流下，又加上了新冠肺炎這個蛻變的因素。與其說新冠肺炎是突然降臨，我覺得它更像是一直有預感的某件事，現在真的來了。
問：疫情對您的創作活動有影響嗎？
答：當然有。因為人要呼吸空氣才能存活，空氣改變了，身體的組成也會改變。只是藉由變化能實際創作怎樣的作品，不創作看看不知道。
在這種時候，作家有兩種「對應的方式」。一種是寫這件事。以這次為例，就是具體地寫出疫情改變了什麼。另一種是把發生的事先埋在自己的意識中，再判斷它要用怎樣的形式出現。這種方法要花時間，而且也完全無法預測它會如何出現。兩種方法都很重要，如果要從中選一，我喜歡後者。不是有意識地這樣改、這樣寫，我有興趣的是，靠無意識、潛意識動作來完成的作品。
問：大家都知道柳井正先生（迅銷會長兼社長）是村上的粉絲。先前您和他見過面嗎？
答：我和他聊過。我和柳井先生同一年進早稻田大學，可是我們兩個人都說「我們沒去上課到處閒晃，沒想到也過關了」。因為有這樣的對話，讓我對柳井先生的印象是，他是想法相對自由的人。
資金要被有效運用 建立制度讓富人捐大錢
問：對於像柳井先生這樣能賺大錢、花大錢的人，您的期待是什麼？針對經營者和資產家，您是否想過「希望他們能扮演什麼角色」？
答：我曾經待在美國的大學（在哈佛大學、普林斯頓大學等多所大學受聘擔任客座研究員等），當時的事情我記得很清楚，校園裡看到陸續有新大樓在興建，而會蓋大樓的原因是富豪捐款。例如亞馬遜創辦人貝佐斯，為母校普林斯頓大學蓋了研究所。卡內基（Andrew Carnegie）用了甚至被稱為狠毒的方式成為巨富，但他在美國各地留下完善的設施。美國會有很多這樣的建築，是因為捐款是稅捐扣除額的對象。日本沒有這樣的制度，所以沒人要捐大錢。
我不知道錢是否有好壞之分。假設有，也不可能在錢上面印著好或壞。但我認為錢的確有「好的用法」。而且我認為好的用法，會創造好的經濟。在日本，政府不是讓每個人能有「好的用法」，而是說「大家要繳稅，我們（政府）會決定使用方法。」我覺得應該要有一個體系，讓賺錢的人可以選擇自己認為「好」的用途。世界上一定有人賺到錢，一定有人錢花不完。我認為日本應該有一套健全的體系，讓這些人的資金更能有效地被使用。
問：您寫小說的同時，每次實際出現巨大變化時，也會透過作品或演講發聲。東京電力福島第一核能發電廠發生意外後不久，您就指出「日本倫理和典範的淪喪浮上了台面」。這次疫情有暴露出什麼現象嗎？
答：首先比較大的是，政治品質受到質疑。新冠肺炎這樣的情況是第一次發生，所以政治人物做任何事，或許犯錯或許預測失準，都無可避免。比較各國政治人物如何因應這些失敗，我認為日本的政治人物最糟。
問：日本政治人物哪裡最糟呢？
答：他們沒辦法用自己的話來表達。政治人物沒能自己發聲，我認為這樣很糟。
因為情勢混亂，犯錯理所當然。如果是這樣，「安倍發放口罩是很愚蠢的行為」、「現在實施Go To（振興國旅）措施是錯的」，好好地承認、講清楚就好。國民應該也會覺得「做錯也是沒辦法的事，以後認真做就好了」。可是許多政治人物不承認錯誤，還百般辯解，所以大家就更不信任政治了。我覺得日本政治人物基本的缺陷，因疫情而暴露出來了。
政治人物缺陷曝露 尋找疫情後的希望之光
問：發生新冠肺炎這樣的狀況，我覺得尤其為單親媽媽，或學生這種有前景的年輕人帶來痛苦，讓人覺得無可奈何。比起中高齡的正職員工，他們遭受更大的痛苦。
答：確實。我20多歲的那個時代，每個人都覺得「世界一定會變得更好」。可是現在沒人這樣想。不僅如此，我覺得世界愈來愈糟。我認為這是最大的問題。
現在如果沒有哪個人展現「希望之光」給大家看，這種無可奈何的狀況就不會改變。所以現在最重要的是，出現一位「好的英雄」。政治英雄、商業英雄、文化英雄，以這種具體形式出現的話，我想日本也會改變很多。此外，因為情況這麼混亂，大家都會犯大大小小的錯。應該沒有人敢說，自己做的事完全正確。所以不是要不犯錯，而是每個人要如何因應這些錯誤。我認為這也會成為一大問題。
2021年我就72歲了。雖然已經這把年紀，接下來我還是會繼續寫作。只要不停筆，說不定會有什麼冒出來。不寫，就什麼都不會出現。繼續寫作，只有這樣了。