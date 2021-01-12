治療後比治療前更胖？糖尿病如何兼顧血糖跟體重？

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Q1：控糖與體重如何兼顧？
不少民眾認為只要把飲食控制好、少吃多動，就有利於血糖和體重獲得控制。對此國泰醫院內科部林慶齡醫師表示，糖尿病人容易在治療後，發現體重持續上升，這是因為過去無論以針劑或是口服胰島素治療，較易附帶變胖、體重上升等副作用。
此外，民眾也認為透過運動就能控制體重。林慶齡表示，對糖尿病患者來說，運動對於體重控制效果相當有限。醫師解釋，不少糖尿病患者已屆中高齡，體能負荷有限，運動強度和運動量無法與年輕人比擬，要透過運動來達到體重控制，相對難度更高，也需顧慮體能與安全問題。
Q2：除了胰島素，腸泌素能同時控糖控體重？
隨著糖尿病藥物的進步，在胰島素之外也有腸泌素可用於糖尿病治療。林慶齡醫師表示，腸泌素目前是一種針劑治療，可透過刺激體內胰島素的方式，達到控制血糖的效果，而且腸泌素的運轉機轉堪稱「聰明」，它可使胰島素在身體需要時才開始分泌，不會造成過度飢餓感，也能夠調控食慾、增加新陳代謝。臨床證據亦顯示，腸泌素具有促進脂肪燃燒的效果，適用於體重控制不佳的病人。
Q3：血糖體重一兼二顧，哪些人可用腸泌素？
雖然腸泌素具有控制血糖與體重的功能，不過並非每一個糖尿病患者皆適用。林慶齡醫師指出，臨床上醫師會針對不同年齡的糖尿病患規畫治療，而大多數銀髮族群的體重下降，對健康而言並非全然有利。這些年紀太大、體態體能不佳的長者如果使用腸泌素，不僅效果未必能夠達到預期，還要擔心體重下降引起的副作用。
林慶齡醫師提醒，如果發生有糖尿病，通常會需要合併處理體重問題，臨床上約有6成患者可適用腸泌素。若是本身合併肥胖、體重過重，且非體衰年老的糖尿病人，腸泌素的確能夠兼顧體重和血糖。醫師提醒，腸泌素屬於針劑治療，目前健保上並非用於糖尿病第一線治療，病人還是要先與醫師討論自己的病情，再根據個人情況擬定控制血糖的整體策略。
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