2021「書香彰化─與大師有約」專題講座

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彰化縣副縣長洪榮章表示，「書香彰化—與大師有約」專題講座已連續辦理第14年，感謝財團法人泰山文化基金會再次贊助合作辦理今年度系列活動，今年預計辦12場，每月1場次，將於八大生活圈巡迴開講，廣邀鄉親免費參加，只要參加3場次以上，還有一次摸彩機會，有電視、電冰箱等大獎，歡迎大家多多參加。
洪榮章指出，今年第1棒邀請知名的向陽大師，將於元月16日在彰化演藝廳主講「來聽臺灣的歌詩」，每個場次的時間、地點、演講大師，都可以到文化局網站查看，希望大家都會喜歡、都來聆聽，一棒接一棒，讓活動能越辦越好，有效提升彰化文化水平，讓彰化成為文化大縣。
泰山文化基金會劉執行長表示，泰山基金會十分榮幸與彰化縣政府偕同舉辦「書香彰化─與大師有約」專題講! 座，每位作家都有豐富的人生閱歷，希望民眾能從作者的演說中獲取更加開闊的人生視野與體悟。
向陽老師指出，彰化是臺灣文化的故鄉，臺灣文學的父親賴和就是彰化人，還有吳晟、李昂、施叔青、蕭蕭、康原等等，都是彰化的光榮。
彰化縣文化局副局長吳文昇表示，今年邀請的講師除詩壇泰斗向陽外，還有推廣無毒生活專家譚敦慈、文學女俠廖輝英、童話作家王文華、食尚生活美學專家葉怡蘭、旅遊文學作家郝譽翔、擅寫職人精神的林立青、書寫上媠ㄟ台語詩的路寒袖、編劇作家劉梓潔。
最會說故事的許榮哲、環境紀錄片導演柯金源、文學作家張曼娟等各創作領域的講師，演講主題涵蓋詩歌、無毒生活、文學寫作、飲食、旅行、兒童文學、故事行銷、大人之學等多元領域，透過講師分享人生經歷與創作歷程，帶領民眾進入寫作者的世界，開闊民眾的眼界，讓閱讀及學習更有趣味。