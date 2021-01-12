花8300萬開炸市區　群星揪凶救民眾

日本懸疑推理電影《聖誕殺戮日》斥資台幣8300萬打造，片中爆炸場面震撼之外，陣容也十分堅強，請到佐藤浩市、石田百合子、西島秀俊、中村倫也、廣瀨愛麗絲等人演出，備受觀眾期待。中村倫也片中有許多推理場面，精湛演技搭配懸疑故事，讓人一路猜到最後。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中村倫也高中時被經紀公司發掘，2005年以演員身分出道，在2014年出演舞台劇《The History Boys》演技獲肯定，此後戲約不斷，出演作品包含《極惡刑事》、《孤狼之血》、《愚行錄》等；2018年更與波多野貴文和西島秀俊結緣一起合拍《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》、2020年在《影裏》客串重要角色；這次他於《聖誕》擔任要角，將與其他人共同揭祕揪凶。該片故事講述平安夜裡，電視台接到一通匿名電話，聲稱在東京市區的惠比壽安置即將引爆的炸彈，一名前往現場報導的記者，和一名正在購物的家庭主婦被當成頭號嫌疑犯。接著又一則犯罪宣言在網路曝光，發布者表示，下一個目標是東京澀谷的八公廣場，他要求透過電視直播與首相見面，否則將引爆炸彈。當犯案時間逼近，慶祝聖誕的群眾開始聚集廣場，大家能否安全逃離恐怖行動不得而知。▲▼《聖誕殺戮日》劇情懸疑刺激，故事節奏明快。（圖／可樂電影）B.I染毒疑雲退iKON失業1年 擁抱YG前師兄Epik High復出《機智牢房》男星性侵演員未遂 喊冤：早提告女方性騷擾熊熊曬韓式證件照 網問「特斯拉男拍的？」釣本人回應