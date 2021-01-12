NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

花8300萬開炸市區　群星揪凶救民眾

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-12 20:57:12

中村倫也（左）片中有許多推理場面。（圖／可樂電影）
▲中村倫也（左）片中有許多推理場面。（圖／可樂電影）
日本懸疑推理電影《聖誕殺戮日》斥資台幣8300萬打造，片中爆炸場面震撼之外，陣容也十分堅強，請到佐藤浩市、石田百合子、西島秀俊、中村倫也、廣瀨愛麗絲等人演出，備受觀眾期待。中村倫也片中有許多推理場面，精湛演技搭配懸疑故事，讓人一路猜到最後。 
我是廣告 請繼續往下閱讀
中村倫也高中時被經紀公司發掘，2005年以演員身分出道，在2014年出演舞台劇《The History Boys》演技獲肯定，此後戲約不斷，出演作品包含《極惡刑事》、《孤狼之血》、《愚行錄》等；2018年更與波多野貴文和西島秀俊結緣一起合拍《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》、2020年在《影裏》客串重要角色；這次他於《聖誕》擔任要角，將與其他人共同揭祕揪凶。
該片故事講述平安夜裡，電視台接到一通匿名電話，聲稱在東京市區的惠比壽安置即將引爆的炸彈，一名前往現場報導的記者，和一名正在購物的家庭主婦被當成頭號嫌疑犯。接著又一則犯罪宣言在網路曝光，發布者表示，下一個目標是東京澀谷的八公廣場，他要求透過電視直播與首相見面，否則將引爆炸彈。當犯案時間逼近，慶祝聖誕的群眾開始聚集廣場，大家能否安全逃離恐怖行動不得而知。
▲▼《聖誕殺戮日》劇情懸疑刺激，故事節奏明快。（圖／可樂電影）
▲▼《聖誕殺戮日》劇情懸疑刺激，故事節奏明快。（圖／可樂電影）
▲▼《聖誕殺戮日》劇情懸疑刺激，故事節奏明快。（圖／可樂電影）
關鍵字

NOW民調中心

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀