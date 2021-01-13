年輕乳癌增加!朱俐靜39歲確診　醫籲:30歲起定期篩檢可降4成死亡率

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乳癌發生率高大腸癌兩倍 年輕乳癌預後更危險？
39歲歌手朱俐靜傳出確診乳癌，正在接受標靶藥物治療。乳癌不但是女性十大癌症發生率首位，發生年齡層也有下降趨勢。高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主治醫師李忠良表示，最新107年癌症登記資料顯示，台灣乳癌約為每10萬人中有95人，是大腸癌近兩倍之多。對照100年的癌症登記資料發現，乳癌主要年齡層有從50歲至55歲，逐漸移動至45至50歲的趨勢。而在臨床門診情況來看，20歲至30歲左右的患者人數也確實有所增加。
較年輕發現乳癌病情更兇險，預後不理想？李忠良說明，癌症與基因、環境因素有關，人體本身有修復細胞異變錯誤的機制，這項修復能力會隨老化減弱，因此癌症病人多以高齡者為主。當患者很年輕時就因為細胞錯誤而發生癌症，表示身體修復細胞變異的能力較差，因此癌症的預後較不理想，這也是年輕乳癌需要注意的問題。
李忠良表示，國內60%至70%的乳癌為荷爾蒙陽性，當年輕女性確診荷爾蒙陽性乳癌，距離停經期相對更久，暴露於荷爾蒙刺激的時間更長，自然癌症惡化風險有機會高於年長病人。李忠良舉例，曾收治一名僅28歲的乳癌病人，她在月經後發現乳房硬塊未消退甚至變大而求醫，照超音波發現腫瘤近3公分大小，切片後證實為2期乳癌。透過前導型化療合併標靶治療，讓腫瘤縮小至0.5公分左右後切除，持續追蹤下控制良好。
李忠良指出，年輕乳癌屬於管腔B型的比例不低，表示腫瘤同時具有荷爾蒙受體陽性與標靶受體陽性，若再加上未曾生育，通常需要讓病人接受3-5年的抗荷爾蒙治療，以及最少3年的停經針施打，盡可能降低荷爾蒙分泌以及保護卵巢。
愛生氣容易長乳癌？作息混亂睡太少增腫瘤風險
李忠良說明，影響乳癌發生的各類風險因子，第一種因素與荷爾蒙有關，這類病人的共同特徵是接受荷爾蒙刺激的時間非常久，或荷爾蒙濃度比一般人更高。包括初經很早、停經很晚、長期服用避孕藥及荷爾蒙製品、停經後持續荷爾蒙替代療法、未曾生育等，較有可能促使腫瘤發生。
第二種主要因素是家族史，若母親、姐姐等女性家人曾罹患乳癌，特別是40歲以下發生乳癌的家族史女性，務必注意是否有乳癌相關的遺傳基因。另外，曾罹患子宮內膜癌、長期曝露於X光輻射線中，也會增加乳癌相關風險。
網路社團有乳癌病友自述，因為個性「愛生氣」才會導致乳癌。李忠良表示，長期處在壓力之下造成情緒變化，容易引發荷爾蒙失調，進而刺激身體細胞導致細胞病變。另外，肥胖也會升高體內雌激素濃度。生活作息混亂，例如晚睡早起、睡眠太少，會使身體控制激素分泌過少，皆可能增加細胞異變發生癌症的風險。
何時該做超音波和乳房攝影？及早篩檢降4成死亡率
目前乳癌的主要篩檢工具，為乳房超音波與乳房攝影，兩者作用相輔相成。李忠良解釋，超音波用於實體的腫瘤檢查，惟需腫瘤大於0.5公分以上大小，較易在超音波下發現。乳房攝影則可檢查乳房組織是否有微小鈣化點，透過檢查鈣化點的分佈與聚集情況來判斷該區域是否有病變問題。
李忠良說明，未長成腫瘤前就可能出現微小鈣化點，近年來推廣乳房攝影，乳癌零期癌的比例上升許多，原因就在於乳房攝影能找出超音波難以發現的癌症，透過早期切除可避免轉變為侵襲癌或是腫瘤轉移。李忠良解釋，東方女性乳房較為緻密，乳腺組織多於脂肪組織，因此年輕東方女性透過乳房攝影篩檢出癌症的比例不如歐美來得多。建議女性30歲開始，可定期一年一次或兩年一次接受超音波檢查。超音波無輻射問題，相對而言是更安全的篩檢工具。
李忠良表示，目前國健署有提供免費乳房篩檢，45歲69歲的女性每兩年可做一次乳房攝影。如果有二等親罹患乳癌，可提早40歲起進行免費乳房篩檢。以往女性擔心乳房攝影須擠壓乳房，檢查時會有疼痛感，現在影像技術已相對進步，患者可與放射師溝通調整力道和磅數，降低檢查不適，建議女性積極接受篩檢。
乳房篩檢是及早發現乳癌的重要方法，李忠良指出，研究顯示每兩年一次的乳房攝影，可降低41%的乳癌死亡率，並減少30%的晚期乳癌發生率。有定期接受乳房攝影檢查者，可增加16%早期發現乳癌的機會，對減少病情惡化、降低乳癌死亡率皆有明顯幫助。
乳癌晚發現存活率砍半 凹陷疼痛大小不對稱要當心
新冠肺炎期間，不少民眾擔心染疫而不敢就醫，癌症篩檢的比例也下降，恐錯失及早發現乳癌的機會。李忠良解釋，當摸到腫塊後才確診，往往表示腫瘤已生長一段時間，有可能已向外擴散。活躍性強的腫瘤僅0.5公分大，就能夠產生淋巴結轉移，而且腫瘤生長速度個別差異大，一個月長大1、2倍也不無可能。從危險性小的第1期乳癌進展至淋巴轉移，也可能僅在短時間內發生，呼籲民眾莫因疫情影響，忽略定期篩檢與及早就醫的重要性。
李忠良提醒，女性預防乳癌應注意自我檢測及可能徵兆，若發現有乳房持續疼痛、乳頭凹陷、乳頭異常分泌物、兩邊乳房大小不對稱或一側明顯變大、乳房表面皮膚變化等，應盡快就醫檢查。醫師提醒，乳癌早期發現的存活率相對良好，從高醫統計顯示，第1期乳癌5年存活率為98%，第2期也有93%至95%。然而第4期乳癌5年存活率只剩3成上下。女性應瞭解相關風險因子，學習自我檢測，建立乳癌預防意識。
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