▲ 499 萬坐擁經典，Porsche Boxster 25 週年紀念款限量發售

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Boxster 25週年在設計上沿用了 1993 年首度於底特律車展亮相並獲得熱烈迴響的Boxster 概念雙座敞篷小跑車多項特徵，向此一經典車款致敬。Boxster 於 1996 年首度量產，量產版本的車型外觀並無太大改變，迄今歷經四次改版，全球產量突破 357,000 輛。

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Boxster 25週年擁有許多令人駐目的特色，最具代表性的便是在前保險桿、車側進氣格柵、Boxster 字樣以及雙色 20 吋鋁合金輪圈的釹銀色（Neodyme）設計，以近似香檳色調的優雅特殊對比色展現 Boxster 25週年的高雅身影，重新詮釋 Boxster 的質感風格，和 1993 年發表車款的金屬銀經典車色形成鮮明對比。此外，油箱蓋上的 Porsche 品牌識別，為保時捷專屬 Exclusive Design 設計，浮雕鋁的閃爍外觀與排氣系統上高亮澤的排氣尾管相互輝映，展現保時捷層峰車主的尊榮；前擋風玻璃外框則採用低調奢華的黑色展現精緻對比。Boxster 25週年提供金屬 GT 銀色（GT Silver Metallic）、金屬墨玉黑色（Jet Black Metallic）及金屬卡拉拉白色（Carrara White Metallic）三種金屬烤漆塗裝選擇。





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為了延續經典風格，Boxster 25週年限定紀念款特別選用酒紅色柔感真皮內裝搭配電動軟篷車頂，含「Boxster 25」字樣，內裝及車頂皆可另選黑色。髮絲紋鋁合金內裝飾板套件、14 向電動調整跑車座椅、車門檻施以雙色「Boxster 25」字樣，以及含電熱裝置的多功能GT跑車式方向盤，也皆在這個全新紀念車款的標配之列。





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Boxster 25週年限定車款提供令人驚豔的動力系統：引擎搭載 718 Boxster GTS 4.0 的 4.0 升水平對臥六缸引擎，其更高功率的版本同時也搭載於 718 Spyder。保時捷在 Boxster 25 週年上配備七速PDK雙離合自手排變速系統，極速表現可達 288km/h，在 PDK 變速系統與跑車計時套件的配置下，0-100 km/h 的加速只需四秒就能輕鬆完成。其他性能標配還包括了可讓車身降低 10mm 的保時捷主動式懸載調整系統（PASM），以及保時捷扭力分導系統搭配機械限滑差速器。





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Boxster 車系邁向 25





對保時捷而言，Boxster 車系意義非凡，它既象徵保時捷身為跑車製造商在產品車型策略上的重新定位，也代表品牌在 90 年代中期經濟狀況困頓時的關鍵轉捩點。這體現於 Boxster 車系首見的水冷式水平對臥六缸引擎以及智能可攜式零件設計，隨敏捷中置引擎雙座跑車首度亮相。一年後，996 世代 911 沿用此一概念，讓保時捷重返獲利產製。





1996 年八月，Boxster 量產車款正式發表時，與當年國際車展上的明星車型仍極為相似。和 996 世代 911 同期的 Boxster，無疑擁有保時捷純正血統，亦是保時捷絕對的經典。原先 2.5 升水平對臥引擎跟 159 kW（204 PS）動力輸出表現，也歸功於水冷、四氣門科技跟靈活的排氣時間，而能達標更嚴格的排氣標準。





不久之後，Boxster 更進一步提升其動力表現。1999 年，首部 986 世代 Boxster 搭載了 2.7 升引擎，動力輸出 162 kW（220 PS），並於稍後提升至 168 kW（228 PS）。當時全新發表的 Boxster S 由 3.2 升六缸引擎驅動達成 158 kW（252 PS）的動力表現，隨即再強化提升到 191 kW（260 PS）。2004 年的 987 世代 Boxter 則搭配精裝設計，17 吋輪圈以及全新內裝設計，可選配保時捷主動式懸載調整系統（PASM），以及多種減震性能、保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB）以及跑車計時套件。維持原有引擎設計，提供176 kW（240 PS）與 206 kW（280 PS）兩款動力。在生產後期，已可透過 2.9 升引擎達到 188 kW（255 PS）動力輸出，或透過 3.4 升引擎達到最大輸出 228 kW（310 PS）的表現。PDK 雙離合自手排變速系統則取代了原先提供的 Tiptronic S 自動變速箱。





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邁入 2012 年，保時捷重新定義 Boxster 風格，推出 981 世代Boxster，更輕量化的車體和全面改造的底盤設計，讓 Boxster 新的世代實現更威猛、高速的表現。其他更新還包括了拿掉軟篷車頂的車廂蓋全電動織布車頂、縮小懸吊輪軸的尺寸，並將擋風玻前移等等。更節能的水平對臥引擎搭配了直接汽油噴射，引擎選項則配備 2.7 升六缸引擎，可輸出動力高達 195 kW（265 PS），以及 3.4 升引擎最大輸出 232 kW（315 PS）。2014 年四月，Boxster GTS最佳動力表現已可達 243 kW（330 PS）。隨後 Boxster Spyder 以 3.8 升引擎驅動 276 kW（375 PS）輸出功率表現再創高峰。





現行 982 世代的 Porsche 718 Boxster 在 2016 年一月邁入新里程，首次發表四缸渦輪增壓引擎以及升級版設計。2.0 升馬達可輸出 220 kW（300 PS）；歸功於可變式幾何渦輪增壓器，2.5 升水平對臥引擎則得以達到 257 kW（350 PS）動力輸出表現。Boxster GTS 在動力輸出方面，則提升到了 269 kW（365 PS）。2019 年中，新款 Boxster Spyder 再次締造指標新高峰，搭載了可達 309 kW（420 PS）動力輸出的 4.0 升引擎，其性能表現已經能和頂級旗艦跑車 718 Cayman GT4 並駕齊驅。從 2020 年起，六缸中置引擎也可支援 718 Boxster GTS 4.0，達到 294 kW（400 PS）動力表現。





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