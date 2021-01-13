手麻腳麻像針在刺？注意維生素B12缺乏警訊！掌握3-6周黃金治療期

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手麻腳麻有針刺感當心維生素B12不足
不時感覺手麻、腳麻或有針刺感，同時身體又有無力感等變化，大多數人可能會與血液循環不良作聯想，然而這些肢體末端的神經症狀，都可能是與缺乏維生素B12有關。
雙和醫院神經內科陳龍醫師指出，維生素B12是人體神經傳導所需物質，影響神經傳導的速度。當維生素B12不足時可能會產生「脫髓鞘」，因此出現觸覺反應變慢、手指有發麻、刺痛感等症狀。
另外，維生素B12也與血球形成有關，維生素B12不足可能引起大血球變異，嚴重者甚至會出現惡性貧血。若再加上神經傳導有問題，甚至會影響認知功能，出現記憶力減退等失智現象。
哪些人是維生素B12不足高風險族群？
陳龍醫師提醒，較容易出現維生素B12吸收不佳的族群，包括飲食不均衡、曾經做過胃部手術、自體免疫疾病、高齡銀髮族群。醫師表示，維生素B12含量較高的食物是肝臟、海鮮，如果連蛋、奶都不吃，較容易發生攝取不取。
動過胃部手術的人，因為胃中的內生因子會影響維生素B12吸收，容易發生攝取不足。銀髮族群因年齡增長，也要注意維生素B12吸收不佳的風險。整體而言，維生素B12缺乏易與飲食攝取不足、特定原因造成吸收能力差或年紀增長導致吸收下降有關。
維生素B12不足應該如何補充？
陳龍醫師指出，維生素B12主要來源以天然食物為主，若發現缺乏維生素B12，平日飲食仍應盡量補充。當發麻、痠痛等症狀明顯時，會施打高濃度的維生素B12針劑局部施打以迅速緩解。
醫師提醒，修復神經的黃金治療期為3-6周，提早在時間內接受治療、補充維生素B12，有利於盡可能幫助神經恢復。尤其要在短期內要讓神經修復，高濃度的維生素B12效果會比低濃度維生素B12好，建議在早期發現症狀時就及時補充。
及早發現維生素B12不足 爭取神經修復機會
維生素B12缺乏若未及時治療，引發的神經症狀可能持續惡化。陳龍醫師提醒，若屬於維生素B12高風險族群，應多注意是否手麻、舌苔扁平，特別是手指末端往上蔓延的痛麻感。老人家出現認知功能問題如反覆提問、記憶力減退等，也可能是維生素B12不足引起，建議盡快至神經科就醫檢查，爭取神經修復的寶貴時間。
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