低血糖更危險？糖尿病控制如何避免血糖過低

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空腹血糖多少才標準？多少以下算低血糖？
全台糖尿病人口逾200萬人，控制血糖除應維持糖化血色素在7%以下，更要避免發生低血糖意外與猝死風險。然而國人對低血糖標準及症狀認知仍不普遍，一旦嚴重低血糖症狀急猝發生，有可能危及性命，病人及家屬需特別注意。
松山班廷建興建興診所李建興院長指出，一般情況下空腹血糖標準值為80至120之間，惟此標準適用40至50歲間的年輕糖尿病族群。倘若為高齡糖尿病人，空腹血糖低於80以下，容易發生明顯低血糖症狀，因此年長患者的控制標準可以放寬為90至130。
李建興院長進一步解釋，低血糖在醫學上有嚴格的定義，除了有頭暈、飢餓、手抖、心悸、冒冷汗、昏迷等低血糖症狀外，必須測量血糖值確認低於70以下。李建興院長表示，國人可以採用「50、70、90」三數字來區隔嚴重程度，血糖低於90以下通常以飢餓感而為。低於70以下會出現前述典型低血糖症狀。一旦低於50有可能發生意識混亂，昏迷與死亡率皆大幅提升。醫師提醒，低血糖的發生有可能與糖尿病用藥有關，患者務必定期回診，以利醫師調整藥物，減少低血糖風險。
血糖達標又不低血糖？腸泌素有何優勢？
隨著糖尿病藥物發展，口服與針劑都有能同時控制血糖且避免低血糖發生的治療方式。李建興院長說明，要避免低血糖發生，現在也會使用腸泌素，其機轉有兼具降血糖、抑制食慾、抑制胃排空、改善體重、不易低血糖等優點。李建興表示，腸泌素相較以前的治療「更加聰明」，可以在血糖較高時才會發揮降血糖作用，當血糖穩定後就不再讓血糖下降。
李建興提醒，糖尿病人務必固定量測血糖並加以記錄，警覺自己是否有低血糖現象。也要定期回診與醫師討論，是否需要調整藥物，才能維持血糖穩定，減少低血糖機率。
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