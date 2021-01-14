黎智英兩年變現逾百億！台灣資產成了最大續命丸

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辭集團主席 售台資產籌營運資金
另一方面，根據香港壹傳媒年報，集團除稅及股息後淨利從2015年的1.69億港元，此後便一路虧損至今，營收也連年下滑，近年的減幅皆高達兩位數，累計近3年壹傳媒虧損已達12.29億港元（約新台幣46億元）。
2020年12月29日，黎智英辭去壹傳媒集團主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。事實上，他為因應未來官司，也為集團的營運資金，這兩年來拚命賣樓、賣地籌資，大動作不斷；光是2019~2020兩年間，出售的在台地產金額高達102億元。
2020年12月，黎智英便售出台北內湖的《壹週刊》C棟大樓，以總價17.5億元賣給網銀國際。2008年就購入的新北市土城9500多坪土地含廠房，也以61.39億元賣給長虹建設，房仲粗估獲利逾40億元，創下2020年第5大土地交易。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，黎智英能順利脫手的，大多以雙北市的工業地產為主，例如內科科技廠辦、土城工廠、內湖工業地等；而其所擁有的豪宅，甚至是陽明山菁山路的別墅，早已待售多年卻仍待價而沽，可說是兩樣情。
黎智英2002年來台發展媒體事業，除自用、自建5棟辦公大樓給《蘋果日報》、《壹週刊》、《壹電視》使用，早年因看好台灣地產的潛力，以10多萬至30多萬元間，大量收購內湖工業區土地，據聞全盛時期光內湖就超過萬坪，還買下土城永寧站周邊的閒置工廠。粗估他也擁有至少10戶豪宅，其中大安區的頂高麗景持有高達7戶。
第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄表示，內湖科技園區的產業群聚效益以及定位鮮明，加上穩定的租賃需求及租金表現，受到專業投資人的關注。近3年《壹電視》所出售的5棟舊宗段大樓，不少買方是由收租投資的角度出發，租金收益率預估可達2.6~3%之間。
丁玟甄說，近年工業土地及工廠的漲幅最高，黎智英長期持有10多年，又搭上前一波不動產價格上升波段，處分獲利金額粗估將近兩倍。
資產表現兩樣情 工業地產比豪宅好脫手
至於豪宅，陳炳辰分析，今年的房市熱潮以中低總價的預售市場為主，豪宅轉手相比過去入手價位，想大幅獲利並不容易。像是「忠泰M」的交易行情多在8000萬到1億元左右，如果轉手價格要高於當初所傳黎智英的入手價1.06億元，機率不大。
另外，如「東騰千里」高樓層還可見9000萬到1億元的身價，低樓層則約6000萬至7000萬元；而陽明山一帶的透天豪宅近年交易水準也在1億至1.5億元，眼下非高知名度的一線豪宅要讓價格攀高都屬艱困。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，黎智英投資眼光獨到，資金雄厚，在台置產都不炒短線，持有時間多半都至少10年以上，豪宅又偏好大安、中山精華地段，保值性高。黎智英手邊持有的豪宅，目前多半都已出租，「頂高麗景」7戶月租約80萬元，還有「仁愛吾彊」一戶月租金也在30萬元左右，估算一年租金收入約1300萬元，雖然投報率不算高，應是看中未來的增值性。
陳炳辰說，近年房市回溫，土地需求看漲，以台北市來說，有價值的素地極少，建商多有願意高價購置老透天物件，或許有助黎智英陽明山別墅的出脫。