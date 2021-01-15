投資太陽能板穩賺8%？投資人當心看得到未必吃得到！

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去一套太陽光電系統造價動輒千萬甚至數億元，對一般人而言，就算想參與也遙不可及。直至4、5年前，開始有業者仿效國外網路公民電廠平台作為中介者，先擔起太陽能廠的興建與營運的工作，並與台電簽訂15~20年的固定躉售電價契約，再把產能拆成小單位─通常是以一片太陽能面板為單位─上架到平台上進行募資或認購，投資人便可依自身財力投資，進而取得售電的分配權，每月獲得售電收益，也成為綠電革命的參與者之一。
根據中租、陽光伏特家等主要平台的公開數據，目前台灣參與投資太陽能電廠的一般投資人已超過30000人次，加上不少媒體都會以大篇幅報導投資太陽能預估內在報酬率（IRR）上看6~8%，比存股4~5%還划算，吸引不少對高收益商品有興趣的投資人，2020年更是只要有新專案上架，幾乎都會出現秒殺情形。
小資瘋綠電 平台炒作風向
太陽能電廠進展神速，根據台電資料，台電與民營太陽能電廠的裝置容量，在2020年10月達到5.2GW（10億瓦），占比已達10.6%，超過核能的7.8%，在日照強烈的夏季，太陽能發電量更已多次寫下單日超越核二或核三廠的紀錄。
然而一旦投資過熱，難免都有歪風漸長。不少跟風的平台建置簡陋、說明模糊，卻高喊「保證」獲利，臉書社團也如雨後春筍成立，恐有誤導投資人之嫌。
金融研訓院首席研究員王嘉緯示警，投資太陽能電廠的風險比想像中高。首先，投資期間長達20年，雖然每月都可分配到售電收益，但依據其財務模型，通常要細水長流到第12年以後才打平前期投資，20年期滿的總收益才能真正達到年化6%，若其間發生天災人禍導致電廠營運中斷，收益就會受到折損。
再者，不少平台的模式是先募資再賣，投資人錢砸下去時，往往連太陽能板的影子都沒有，但售電報酬率與發電量直接相關，若該電廠的日照量、興建技術與位置不佳，當然也會衝擊收益。
第3，部分網路全民電廠平台也是委外經營管理，申購契約可能涉及的對象多達3~4方（投資人、網路平台、台電、承租營運業者），一旦電廠毀損，並無任何的專責單位能協助投資人求償，只能曠日廢時地打官司。
高報酬背後 充滿不確定性
第4，太陽能板一綁20年，換手不易，目前也只有中租平台上有推出2手交易服務。投資人張鑑弘也提醒，電費收益等同於租金收入，也要繳稅。
王嘉緯認為，關鍵在於該釐清到底網路投資太陽能電廠算不算是金融投資？因為目前仍不是，所以資訊揭露、投資爭議處理的規定都無法比照金融商品，投資權益的保障相對不足，建議政府可從兼顧創新與投資人保護的方向，重新思考政策規範架構。
最重要的是，各家業者預估報酬率差異甚大，從4.25%到8.95%都有。以中租為例，由於中租為先建後賣，初期要扣除電廠建置、維運、保險等費用，再依據工研院報告，太陽能板使用20年後，發電效率將只剩80%推估，以每年遞減1%作為計算基礎，大約能得出4.25%的內在報酬率。不過，目前發電中的中租全民電廠，平均績效達成率均略高於此數字。
但畢竟投資仍有風險，究竟報酬率多少才合理？營運能否持續下去？投資人仍需謹慎為上。