開著Ford Ranger來趟小旅行，一探皮卡長征是否夠舒適?

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前陣子北部連續經歷好幾個禮拜的”雨襲”，不僅試車行程多次受阻，假日想好好出門透透氣同樣不從人願，看著許多朋友開心的在南部穿著短袖瘋狂在社群打卡的諷刺景象，決定規劃個南部小旅行一掃這幾週的濕冷陰霾，這次的主角特別選擇Ford Ranger運動型作為長征旅行的試駕車，理由是想一探這類皮卡車除了越野性能表現亮眼外，在一般道路上與正規SUV相比在行路質感與乘坐舒適性存在多少差異?
這次選擇的目的地為匯聚豐富歷史與美食之都的台南，想想每次到台南總是無法克制美食誘惑，牛肉湯、鹹粥、虱目魚湯、鱔魚麵、米糕….等族繁不及備載的小吃皆是當地的必吃清單，不過除了”吃”這個誘惑，台南還有許多景點是我不曾到訪的，甚至有些景點是近幾年才新規劃的，藉由這次機會來好好享受南部的陽光洗禮，也來一探這些景點的迷人之處。
這次陪伴我的Ford Ranger運動型是該車型的頂規版本，強悍粗曠的外觀依舊是它的最大特徵，不過與職人型與全能型的最大差異就在於頭燈換裝LED光源，還多了些舒適與主動安全配備，例如駕駛座8向電動座椅、雙區恆溫空調、ACC定速巡航、路邊停車輔助等功能，對這次的輕鬆漫遊行程而言再適合不過，上車後連上手機立刻在中控螢幕上跳出Android Auto畫面，以語音方式說出目的地後隨即顯示出抵達時間，免去自行輸入地址還可立即更新路線，不得不說沒有支援這項功能的娛樂資訊系統還真的頗不習慣。
原本想像開著體積龐大的Ranger會有小車換大車的適應期，實際開上路後發現原來是我多慮，除了配置的柴油引擎採Bi-Turbo雙渦輪系統，其馬力輸出達到213匹，51公斤米的扭力峰值更是讓這款龐然大物起步加速備感輕盈，即便突破2.2噸的車重加上4位成人及不少行李依舊開的輕輕鬆鬆，雖不是要去挑戰艱難的越野路線，但更充沛的馬力無論在任何環境下亦多了些餘裕空間；底盤反應與正統SUV相比除了路感回饋模糊了點，一般鋪裝道路的操作手感並不會差太多，高速公路上想切就切毫不遲疑，舒適性也未因後軸配置葉片彈簧產生多餘的跳動感，我想是後軸乘載不少重量加上配置有氣壓減震筒的關係大幅提升了行路質感。
而且還發現艙內對於來自車外的噪音抑制得相當不錯，預期該聽到的柴油引擎運轉聲浪被控制的相當輕微，原來是ANC主動降噪系統與隔音玻璃及隔音膠條的功勞，一路上仍可輕鬆的與後座乘客閒聊，若不是較高的視野提醒我正開著一部高底盤雙廂皮卡，不然還真有開著高級房車的錯覺，同時在Co-Pilot 360 Technology的協助下，在高速公路上開啟ACC主動定速巡航系統，只要控制好方向盤就能放心地將油門與煞車交給車輛本身，偏離車道時也會以警示音提醒同時也會微微地轉動方向盤將路線導回，一路上就這麼安心地駛向目的地。
這次選擇台南作為公路之旅目的地，主要是近幾年多了些新景點是過去曾未造訪的，第一站就是近期人氣滿棚的台南第二美術館，以五角形作為結構主體並輔以白色作為主色調，賦予建築物清新高雅的視覺印象，內部以交錯方式組成的展演空間，創造出無壓力的自由觀展動線，尤其當陽光自玻璃屋頂灑落宛若穿透樹葉般的光影堆疊讓空間儼然成為一個巨型藝術創作，本次到訪正好遇到宮廟藝術展，以17世紀漢人來台開墾順勢將閩粵地區的民間信仰帶入臺灣，將焦點置於因宮廟發展出的視覺藝術形式，探討由傳統至當代的歷程中，民間信仰的藝術，如何因應臺灣社會文化的變遷而推陳出新。其餘樓層也展示有許多台灣藝術家之豐富作品，台南第二美術館不僅是網美文青的拍照好去處，豐富的藝術創作也可作為放鬆壓力提升心靈的好選擇。
第二站是在滑手機時被一群擬真度破表變形金剛所吸引新景點，就是位於安平區的德陽艦園區，因德陽艦於2005年退役後在市民要求下避免成為人工魚礁，後續規劃放置在安平港歷史風貌園區內成為軍事博物館，至於為何會有變形金剛模型在船艦上呢? 是與泰國藝術家合作在艦上設置13座鋼鐵模型，雖然造型並非實際電影角色，不過實際到現場看還是會被那作工精細的作品震攝，且不僅有機器人作品還有鋼鐵恐龍等，各作品散落在船艦各處，搭配斑駁的舊軍艦背景真的會讓人宛如置身在電影廠景一般，這次的鋼鐵模型展預計展出到今年6月底，過年或休假期間不妨帶小朋友來此放放電順便欣賞一下安平港的美麗風景。
最終站同樣是在社群上看到朋友瘋狂打卡的美麗景點，位於安南區的台江國家公園，這邊之所以出名莫過那宛如白色水上城堡的特色建築，無論站在哪個角度，以建築群做為背景怎麼拍都能拍出置身國外的美麗畫面，其建築是由台江古地圖發想「台江島」之概念，透過觀察台江既有聚落紋理與運用數位氣候模擬軟體，將其概念解構為具有埕、巷弄、大小不一及順應當地風向與日照的建築群，並保留既有雜木林等生態系，維護原有生物棲地，儼然成為兼具台江歷史人文生態產業特色之縮影場域。
透過這次的小旅行不僅讓我滿足大啖小吃的口腹之慾，也證明了台南不愧為國內旅遊的熱門縣市，每每到此都有新發現，這次還逛了幾個先前從未造訪的景點，最重要的是Ford Ranger在公路上的表現相當稱職，一解我對皮卡車長途駕駛是否夠舒適的疑惑，也替這次小旅行畫下完美句點。
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Ford Ranger運動型規格表
| 長寬高(mm)
| 5359/1867/1848
| 軸距(mm)
| 3220
| 車重(kg)
| 2215
| 引擎型式
| 直列4缸雙渦輪柴油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1996
| 最大馬力(hp)
| 213
| 最大扭力(kgm)
| 51
| 變速系統
| 10速手自排
| 傳動型式
| 適時四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 葉片彈簧附氣壓減震筒
| 前輪尺寸
| 265/60 R18
| 後輪尺寸
| 265/60 R18
| 平均油耗(km/l)
| 11.8
| 售價(萬元)
| 149.8