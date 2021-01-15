誤以為只是長新痣便置之不理　竟惹致命黑色素癌上身？

身上莫名出現新的痣好煩好想點掉？ 醫師提醒要小心，可能是黑色素細胞癌的徵兆！台南一名年約五旬、務農的陳先生，長期赤腳踏在田地上，近日腳前掌突然出現新的黑痣，不久後形狀突然變大，像是一枚暈開的黑色斑塊，由於不痛不癢，陳先生便不以為意；幾個月後，黑色斑塊竟裂開流血，久久不癒，已嚴重影響工作與行走，他這時才驚覺問題的嚴重性，便前往皮膚科就醫，經醫師切片檢查後發現已是惡性黑色素癌三期，並已侵犯到前哨淋巴結。陳先生因一時疏忽造成癌細胞擴散，造成無法挽回的後果，讓他後悔莫已。

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根據國健署調查，「台灣黑色素癌患者每年大約近三百例，黑色素癌細胞增長非常快速，是高度惡性的皮膚癌，且癌細胞容易順著血流轉移至淋巴，若轉移到內臟器官，像是肺、肝、腦部，以現有的臨床病例來看，五年存活率低於10%。」成大醫院血液腫瘤科主任顏家瑞醫師指出。

癌變預警！醫師疾呼：當痣出現變化請立刻就醫





黑色素癌的病因目前尚未明確，僅知白種人的發病率遠高於有色人種，發生部位以軀幹為主，醫師表示可能與歐美喜曬日光浴的文化有關。黃種人皮膚則對陽光的耐受力較高，因此紫外線照射的量和黑色素癌的形成尚未證實有直接關聯，不過醫師提醒仍須做好防曬的措施。以亞洲人為例，黑色素癌發病部位多以手足、四肢為主，根據統計，身上已有大量的痣或黑色素容易沉澱者，誘發黑色素癌的機率也相較一般人來的高。





「早期發現黑色素癌，可用定位手術切除，術後良好，但有些黑色素癌生長在腋下、腳掌、私密部位等患者不易察覺的部位，加上黑色素癌初期沒有什麼症狀，病灶不痛也不癢，因此很常被患者誤以為僅是一般的痣就沒有進一步就醫，錯失了黃金治療期。」





顏家瑞醫師提醒民眾，平時除了要做好防曬，預防黑色素沉澱，也要定期自我檢查，若發現身上的痣出現變化，如：擴散變大、顏色不均、邊緣不規則，只要其中一個特徵出現，務必及早就醫，才能避免病灶持續惡化。



▲成大醫院血液腫瘤科主任顏家瑞醫師呼籲民眾，發現身上的痣出現變化時，宜盡速就醫。（圖／資料照片）

黑色素癌治療多元 提供患者更多選擇





過去黑色素癌的治療方式，主要會以手術切除為主。此外，因癌細胞容易擴散至淋巴，因此會再進行「前哨淋巴結」的檢查，一但癌細胞移轉至淋巴，則會再搭配免疫療法、標靶藥物等輔助療法。





罹患初期的患者除了手術切除，視病灶狀況會再搭配傳統的化學藥物治療；免疫療法則是以提升患者的自體免疫力來對抗癌細胞，然適用於本身還沒有自體免疫疾病的晚期黑色素癌患者。若是介於初期和晚期之間，癌細胞已轉移淋巴，但尚未侵犯到其他器官的第三期病患，目前也已有合適的治療方式—標靶藥物。





顏家瑞醫師指出，經研究發現，西方約有50%、亞洲20%的黑色素癌患者具有BRAF基因突變，也就是說，癌細胞會產生一種BRAF突變蛋白，促進癌細胞的生長。針對此突變已有相對應的標靶藥物治療，減緩患者的癌細胞生長，為癌友帶來了新的契機。此外，因BRAF基因與下游MEK基因有緊密關係，醫師也會根據患者的狀況，安排藥物進行治療，為患者延長存活期。





醫師也提醒患者，現今的黑色素癌治療已有多元的方式，為患者帶來新的治療福音。然每個人適合療法不盡相同，建議患者可針對自身的狀況與主治醫師討論適合的治療方式。

*本篇衛教文章由台灣諾華協助刊登