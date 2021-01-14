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大霈霸氣闖地下錢莊　張書豪「無法認同他」險拒演

記者薛羽彤/綜合報導

2021-01-14 22:00:00

▲大霈（右）在劇中霸氣闖入錢莊。（圖 / 公視提供）
▲大霈（右）在劇中霸氣闖入錢莊。（圖 / 公視提供）
迷你劇集《大債時代》劇中阿良遺孀純珊突然被黑道登門討債，驚覺丈夫生前還向地下錢莊借款1500萬，大器與詠晴為了幫她爭取還款限期，直闖地下錢莊總部找老大理論。李霈瑜（大霈）為戲實際找到一家放款公司作田調，聽聞債務人故事忍不住心酸落淚；而張書豪差點因為角色做輕生的選擇而拒演，透過日常練習揣摩角色情緒自嘲「有點病態」。  
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▲《大債時代》李霈瑜（右）與林柏宏一起去錢莊找老大理論。（圖
▲《大債時代》李霈瑜（右）與林柏宏一起去錢莊找老大理論。（圖 / 公視提供）
李霈瑜劇中飾演銀行催收帳款人員周詠晴，在本周播出的劇情中，可以看到她與林柏宏，為了要幫黃瀞怡（小薰）爭取延長還款期限，直闖地下錢莊總部找他們的老大理論，展現十足的霸氣。飾演地下錢莊老大的演員是近年轉做幕後的張永正（歪哥）。李霈瑜表示第一次與歪哥合作既興奮又緊張，「歪哥有一種渾然天成的凶狠氣質，跟他對戲時都會不自覺緊張起來，但他私底下是一位非常溫暖的前輩，還會跟我分享關於演藝事業、關於怎麼當演員、 當藝人的一些經驗與建議。」  
▲張永正飾演地下錢莊老大。（圖
▲張永正（右二）飾演地下錢莊老大。（圖 / 公視提供）
李霈瑜表示在開拍前透過關係，認識實際經營合法放款公司的朋友進行田調，聽他們分享追款討債經驗，「聽他們分享曾遇到一個欠債人家徒四壁，房子沒有任何家具，小孩只能睡在客廳的帳篷裡，我聽到當場落淚。」 但為了這次的角色還是做好了心理建設。張永正也跟她分享其實女性比較容易討債成功，原因在於較善於溝通，也因為性別關係不容易遭受暴力攻擊。李霈瑜有感而發表示，「雖然外界容易有無情、殘忍等刻板印象，但換位思考其實都是在做份內的工作而已，他們也有許多不為人知的辛酸。」  

▲張書豪無法認同角色所為。（圖
▲張書豪無法認同角色所為。（圖 / 公視提供）
張書豪在《大債時代》劇中飾演千萬債務纏身的角色阿良，雖然戲份不多，但每每出現都令人驚豔，受訪時卻表示一開始看到角色選擇輕生，因為與自己面對問題解決方式有所不同所以十分掙扎，「但之後又想到演員的工作，就是在體驗與自己不同的人生境遇，所以才又決定接演；雖然可以理解這個角色，但自己不會做出相同的選擇。這個角色因為家庭因素所以渴求成功賺大錢，他這麼努力，也沒有傷害過他人，卻反而成為受害者，這點很殘酷卻又現實。」  
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