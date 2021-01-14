▲ 「兒童安全過路口」和泰汽車全國兒童繪畫比賽報名開始

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參賽對象為低年級組（國小1、2年級）、中年級組（國小3、4年級）、及高年級組（國小5、6年級）。此外，為鼓勵身障同學，參賽即獲得獎狀乙張。今年設定主題為「兒童安全過路口」交通安全知識，相關資訊可參考交通安全入口網之兒童安全過路口教材(https://reurl.cc/Kxkrbe)。
希望小朋友能以繪畫的方式表達「安全過路口」交通安全知識觀念。主辦單位將邀請專業人士組成評審委員會於每組別各選出 50 名進入決賽，並參加 2021 年 5 月 15 日在交通部舉辦的決賽暨頒獎典禮。
「和泰汽車全國兒童交通安全繪畫比賽」舉辦 20 年以來，累計參賽人數超過捌拾參萬人，為鼓勵全班參與，亦推出「班級人氣獎」，對前 1000 組參賽班級致贈童書乙套。主辦單位並以初賽孩童參賽之圖畫紙數量，加倍計算，捐贈費用幫助弱勢及偏遠的學童。讓全體參賽學生成為熱心捐款的一員，也讓此繪畫比賽更增溫馨及具意義。
交通安全觀念的宣導應從小紮根，和泰汽車股份有限公司與財團法人純青社會福利基金會於 2001 年起共同舉辦全國兒童交通安全繪畫比賽。每年都提出與民眾切身相關的「交通安全」議題做為繪畫比賽主題，希望透過繪畫創作的方式，將交通安全觀念深植在小朋友心中，達到潛移默化的效果，並進一步將交通安全的觀念落實至實際生活領域中，共同為台灣交通美好未來帶來更多正面影響力。相關初賽收件時間、地點、徵選方式，及後續評選辦法、決賽及頒獎典禮等訊息，請至純青基金會官網查詢：
http://www.chun-ching.org.tw/newsView.asp?pno=208