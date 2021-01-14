▲ 比建議售價少十萬，全新 Subaru Outback 預售 149.8 萬元

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「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」

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前衛科技x奢華點綴



Outback 於本次大改款將車身尺寸再放大，提供超大豪華收納車廂空間，並配置高科技免觸控電動尾門 LOGO 感應開關。此外，Outback 採用豪華座駕常用的 Nappa頂級皮革座椅。



在內裝的佈局，Outback 標配 Harman Kardon 鑽石級音響，以 11 支環艙加 1 支重低音，組成 12 支揚聲器立體環繞。此外，更全新搭載 11.6 吋智慧影音系統，透過簡潔典雅的整合式觸碰螢幕及實體按鍵，支援 Apple CarPlay™ 與 Android Auto™兩大系統。





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承襲跨界優良血脈



Outback 全新搭載當家「SGP全球模組化底盤」，不僅車體剛性全面提升，同時創造更寬敞的車室空間。



Outback 搭載全新調教的 Subaru Boxer 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，具備 169ps / 25.7kgm 的動力輸出，加上品牌標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」。



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