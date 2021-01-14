▲ 比建議售價少十萬，全新 Subaru Outback 預售 149.8 萬元

「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」
此外，Outback 同步搭載「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，其匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，除了能透過先進的人臉辨識科技提供便利性的個人化設定，還能隨時監控駕駛人行車狀態，並能適時給予駕駛者警示聲提醒，藉此避免分心行為，提早預防潛在的危險發生。
前衛科技x奢華點綴
Outback 於本次大改款將車身尺寸再放大，提供超大豪華收納車廂空間，並配置高科技免觸控電動尾門 LOGO 感應開關。此外，Outback 採用豪華座駕常用的 Nappa頂級皮革座椅。
在內裝的佈局，Outback 標配 Harman Kardon 鑽石級音響，以 11 支環艙加 1 支重低音，組成 12 支揚聲器立體環繞。此外，更全新搭載 11.6 吋智慧影音系統，透過簡潔典雅的整合式觸碰螢幕及實體按鍵，支援 Apple CarPlay™ 與 Android Auto™兩大系統。
承襲跨界優良血脈
Outback 全新搭載當家「SGP全球模組化底盤」，不僅車體剛性全面提升，同時創造更寬敞的車室空間。
Outback 搭載全新調教的 Subaru Boxer 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，具備 169ps / 25.7kgm 的動力輸出，加上品牌標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」。
欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/
車型
建議售價
尊榮體驗價
重點新增配備
All-New Outback
159.8萬元
149.8萬元
EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統DMS駕駛狀態監控系統
8顆SRS安全輔助氣囊(新增副駕駛座墊氣囊)
SGP全球模組化底盤
11.6吋智慧影音系統
Harman Kardon 12支揚聲器
Nappa頂級皮革座椅
免觸控電動尾門LOGO感應開關