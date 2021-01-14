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比建議售價少十萬，全新 Subaru Outback 預售 149.8 萬元

2GameSome - 有車賞

2021-01-14 18:55:01

比建議售價少十萬，全新 Subaru Outback 預售 149.8 萬元
▲ 比建議售價少十萬，全新 Subaru Outback 預售 149.8 萬元
Subaru 宣布全新大改款旗艦休旅 Outback 登場，建議售價為159.8萬元，即日起，以尊榮體驗價 149.8 萬元正式展開預售，預計將於第二季陸續交車。
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EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」

全新 Outback 導入「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」至台灣市場，新增「LCF車道維持置中系統」與「AES 緊急自動轉向輔助系統」兩大全新功能，同時將既有的六大駕駛輔助功能全面優化，使全速域的「ACC主動車距控制定速巡航系統」以及「PCB預防碰撞自動煞車系統」擁有更細膩安全的駕駛反饋。

此外，Outback 同步搭載「Driver Monitoring System 智能駕駛警示系統」，其匯聚個人化智慧臉部辨識、專注力偵測警示以及疲勞駕駛偵測警示三大功能，除了能透過先進的人臉辨識科技提供便利性的個人化設定，還能隨時監控駕駛人行車狀態，並能適時給予駕駛者警示聲提醒，藉此避免分心行為，提早預防潛在的危險發生。

前衛科技x奢華點綴

Outback 於本次大改款將車身尺寸再放大，提供超大豪華收納車廂空間，並配置高科技免觸控電動尾門 LOGO 感應開關。此外，Outback 採用豪華座駕常用的 Nappa頂級皮革座椅。

在內裝的佈局，Outback 標配 Harman Kardon 鑽石級音響，以 11 支環艙加 1 支重低音，組成 12 支揚聲器立體環繞。此外，更全新搭載 11.6 吋智慧影音系統，透過簡潔典雅的整合式觸碰螢幕及實體按鍵，支援 Apple CarPlay Android Auto™兩大系統

承襲跨界優良血脈

Outback 全新搭載當家「SGP全球模組化底盤」，不僅車體剛性全面提升，同時創造更寬敞的車室空間。

Outback 搭載全新調教的 Subaru Boxer 2.5 升缸內直噴水平對臥自然進氣引擎，具備 169ps / 25.7kgm 的動力輸出，加上品牌標配的「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」，以及「X-MODE雙模式動力控制系統」。

欲瞭解更多詳細車款資訊、展示中心全台據點以及品牌新知請洽：https://www.subaru.asia/tw/zh/how-to-buy/showroom-locations/

All-New Outback 預接單售價】

車型

建議售價

尊榮體驗價

重點新增配備

All-New Outback
2.5i-T EyeSight

159.8萬元

149.8萬元

EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統DMS駕駛狀態監控系統

8顆SRS安全輔助氣囊(新增副駕駛座墊氣囊)

SGP全球模組化底盤

11.6吋智慧影音系統

Harman Kardon 12支揚聲器

Nappa頂級皮革座椅

免觸控電動尾門LOGO感應開關

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