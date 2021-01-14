Volkswagen Arteon 正式售價 149.8 萬元起 限量百台折三萬
2GameSome - 有車賞
2021-01-14 18:55:01
台灣福斯汽車特別推出上市品味方案，2 月 28 日（日）前入主 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium 車型，即可享大師鑑賞價 162.8萬元起，限量 100 台，自 1 月 23 日（六）起可至全台 Volkswagen 授權展示中心賞車。
台灣福斯汽車為 Arteon Fastback 與 Arteon Shooting Brake 規劃各四款販售車型：330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、330 TSI R-Line 及 380 TSI R-Line Performance頂規旗艦版本。外型是 Arteon 展現藝術天賦的舞台，從車頭視角可看到全新品牌識別語彙和獨特的 IQ.LIGHT 智慧燈組，搭配融合力與美的優雅腰線延伸向後，加上無窗框車門設計。此外，330 與 380 車型分別採用高雅流線的 Elegance 專屬套件，和強烈跑格化氣息的 R-Line 專屬套件。Arteon 全面升級高質感座艙，宛如手工車縫線設計結合 Silver Rise 金屬飾板與鋼琴烤漆飾板，形成高品質豪華氣息，同時透過可變換 30 色的車室氛圍燈，搭配採用柔軟細膩的 Nappa 真皮豪華舒適座椅，並且擁有多向電動調整及按摩功能，而 R-Line 車型則使用 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，一體式的頭枕椅背設計與兩側提供更全面的支撐與包覆性，同時 AGR德國脊椎健康聯盟組織認證之 ergoComfort 座椅。此外，Arteon 以 2,835mm 的軸距創造寬敞車室空間，而 Fastback 與 Shooting Brake 車款行李廂基本容積最大分別可達 563／565 公升，全打平狀態則可大幅提升 1,557／1,632 公升，同時 Fastback 行李廂可如掀背車開啟、取用物品更便利。
全新 Arteon 帶來高科技的數位化體驗，以附有方向盤換檔撥片的全新三幅式多功能觸控方向盤，搭配 10.25 吋全邏輯數位化儀表和最新第三代 MIB多媒體資訊整合系統搭配手勢控制功能，提供駕駛最直覺流暢的操作介面，再加上原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射和手機無線充電裝置等先進娛樂科技。Arteon 380 TSI R-Line Performance 車型更擁有總輸出功率 700 瓦的頂級 Harman Kardon環繞音響系統；Harman Kardon為 Arteon 量身操刀設計，配置 16 聲道的擴大機與 12 支高傳真揚聲器，其中包含位於後行李廂的重低音和中控台中央的揚聲器，帶來音域、音場與音像分布的高度平衡性，加上極佳的車身隔音效果，打造有如親臨劇場聆聽般的聽覺饗宴。
Arteon 全車系搭載新式 2.0L EA888 直列四汽缸 TSI 渦輪增壓汽油直噴引擎，330 TSI 和 380 TSI 搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，分別提供最大馬力 190ps 和 272ps，其中 380 TSI 從 0 到 100 公里加速只需 5.8 秒。此外，全車系標配性能車款專屬的動態齒比轉向輔助系統，380 TSI R-Line Performance 更配有可調整舒適度與運動性的 DCC主動式底盤控制系統和 4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統。
Arteon 全車系皆擁有 9 具 SRS 安全氣囊，包含雙前座、駕駛座膝部、雙前座側邊、第二排側邊和雙側面氣簾，同時提供最高等級安全科技、搭載 IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，如全速域 ACC主動式固定車距巡航系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統和 Area View 360 度環景顯示（含3D畫面輔助功能）等多項先進主被動安全防護，再加上 Park Assist 自動停車輔助系統。
Arteon 適用新車四年品質保固與長里程彈性保養，回廠更換機油周期延至最長二年或最多 30,000 公里，給予更彈性多元的保養方案，同時再搭配最新「福斯人禮遇計畫」。
台灣福斯汽車推出限時限量上市品味方案，2 月 28 日（日）前入主 Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium，即可以享大師鑑賞價 162.8 萬元或 168.3 萬元（附Harman Kardon音響系統），限量 100 組；同時段入主 Arteon Fastback 與 Shooting Brake 雙車型之 330 TSI Elegance Premium 與 330 TSI R-Line 可同步享有百萬元零利率分期。Arteon Fastback 將於 1 月 23 日起搶先進駐全台 Volkswagen 授權展示中心。
2021年式斜背轎跑 Arteon Fastback 正式售價：
2021 年式獵跑 Arteon Shooting Brake 正式售價：
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance
1,498,000元
|330 TSI Elegance Premium
1,658,000元
|330 TSI R-Line
1,758,000元
|380 TSI R-Line Performance
1,988,000元
車型
新台幣建議售價
|330 TSI Elegance
1,578,000元
|330 TSI Elegance Premium
1,738,000元
|330 TSI R-Line
1,838,000元
|380 TSI R-Line Performance
2,068,000元